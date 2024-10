Das Spielhaus ist eine städtische Einrichtung mit einem offenen Angebot für Kinder von 6 bis 12 Jahren in der Kastorstrasse am Deutschen Eck. Seit mehr als vier Jahren wird das Spielhaus außerdem als außerschulischer Lernort für Koblenzer Grundschulklassen genutzt. Die Schulkinder lernen in den Räumlichkeiten und im Garten wissenswertes über die Umwelt, gesunde Ernährung und nicht zuletzt soziale Kompetenz.

Aber jetzt dreht das Spielhaus den Spieß um und kommt in die Schule!

Das Spielhaus hat sich als Ziel gesetzt, mit dem Thema gesunde Ernährung, mehr Koblenzer Grundschulen zu erreichen. Eine Mitarbeiterin nähert sich altersgerecht dem Essverhalten der Kinder und gibt dabei Tipps, wie man dabei die Gesundheit etwas mehr in den Mittelpunkt rücken kann. Im Seminar werden zudem die negativen Auswirkungen eines zu hohen Zuckerkonsums sowie die versteckten Zuckerfallen in Produkten veranschaulicht.

Im Mittelpunkt des Unterrichts steht das Erlebnis, leckere zuckerfreie Alternativen kennenzulernen und auszuprobieren. Denn nach dem „theoretischen Teil“, wird ein von den Kindern selbst zubereitetes und dabei noch gesundes „Geschnuckel“, z.B. in Form von Energyballs zubereitet. Diese Süßigkeit aus getrockneten Früchten, Nüssen und Honig ist auch für Kinder einfach zuzubereiten. Das Rezept bekommen die Schülerinnen und Schüler mit, damit die Kinder mit Eltern und Geschwistern auch zu Hause aktiv werden können.

Bei Fragen oder Interesse an den Seminaren bitte eine E-Mail an: Chris.Krauslach@stadt.koblenz.de

Das Bild (Stadt Koblenz/Susan Krause) zeigt das Spielhausteam v.l. Chris Krauslach, Sonia Aboub, Jonas Retterrath, Tessa Klöckner, Karsten Walkembach.