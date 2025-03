Das Projekt „Jobfux“ wird bereits seit 2005 an der Goethe-Realschule plus in Koblenz durchge­führt. Seit Juli 2017 nimmt Oliver Kreuter-Maagh, Diplom Pädagoge, die Aufgabe des „Job­fux“ wahr. Im Rahmen seiner Tätigkeit unterstützt er Schülerinnen und Schüler der Goethe-Realschule plus beim Übergang von der Schule in den Beruf. Dabei informiert er in den Klassen über die verschiedenen Ausbildungsberufe und Schulwege. In der Einzelberatung richtet sich sein Angebot nach dem, was die Schülerinnen und Schüler benötigen. Das können Orientierung bei der Wahl des passenden Berufs sein, Unterstützung bei der Praktikums- und Ausbildungsplatzsuche, Hilfe beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen oder auch Unterstützung bei persönlichen Problemlagen sein. „Ich sehe hier täglich ganz tolle Jugendliche, mit vielen Stärken und Talenten, mit denen ich gemeinsam einen individuellen Weg in die Berufswelt erarbeite. Es macht einfach unglaublich viel Freude, die jungen Menschen bei ihren ersten Schritten in die Arbeitswelt begleiten zu dürfen.“, so Kreuter-Maagh. Er arbeitet dabei auch eng mit regionalen Unternehmen und Institutionen zusammen, organisiert Betriebsbesichtigungen und besucht mit seinen Schülerinnen und Schülern Ausbildungsmessen. Das Projekt „Jobfux“ wird durch die Stadt Koblenz und das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz aus arbeitsmarktpolitischen Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds plus (ESF+) gefördert.

Weitere Infos zum Projekt unter: https://goethe-realschule.plus/ueber-uns/jobfux

Foto Stadt Koblenz/O. KreuterMaagh