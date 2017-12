Das Phantom der Oper

Die Central Musical Company präsentiert

Das Phantom der Oper

– Am 24.01.2018 in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz um 20:00 Uhr –

Das Phantom der Oper ist das wohl berühmteste Werk der Musicalgeschichte. Nach der weltbekannten Romanvorlage von Gaston Leroux erzählen Librettist Paul Wilhelm und Komponist Arndt Gerber die zeitlose Geschichte über das Schreckgespenst der Pariser Oper und der anmutigen Chorsängerin Christine Daaé. Das Musical über die fesselnde Geschichte des Mannes mit der Maske ist ab Januar 2018 auf 20-jähriger Jubiläumstournee durch ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz.

In den unterirdischen Gemäuern des riesigen Pariser Opernhauses haust ein grausam entstelltes Wesen. Von den Menschen gefürchtet, verbirgt die mysteriöse Gestalt ihr Antlitz hinter einer Maske.

Von der Welt unverstanden, gelingt es nur der jungen Sängerin Christine Daaé das zerrissene Herz des Entstellten zu erweichen. Er verliebt sich in die talentierte Schönheit und erteilt ihr Gesangsunterricht. Das Phantom beginnt damit ihre Karriere mit Drohungen und finsteren Machenschaften zu fördern. Das Chormädchen scheint dem dunklen Charme zu erliegen…

Als Christine, deren Herz dem Grafen Raoul de Chagny gehört, die Liebe des Phantoms jedoch nicht erwidert, geschieht etwas Ungeheuerliches: Der große Kronleuchter löst sich während einer Vorstellung von der Decke des Zuschauerraumes und stürzt auf die Besucher herab. Im daraus entstandenen Chaos entführt die Bestie seine Angebetete in sein Reich in der Tiefe und hält sie dort gefangen. Bei dem Versuch seine Verlobte aus den Fängen des Scheusals zu befreien, entbrennt in den Katakomben der Oper ein unerbittlicher Kampf der beiden Männer um das Herz und das Leben der schönen Sängerin.

Ein authentisches Bühnenbild, modernste Licht- und Tontechnik, einprägsame Melodien sowie zeitgenössische Kostüme und Frisuren versetzen das Publikum über ein Jahrhundert zurück – in den „Tempel der Musik“ in Paris. Internationale Solisten, ein großartiges Gesangsensemble, talentierte Ballettänzer und ein großes Orchester machen diese Musicalaufführung bei ihrer 20-jährigen Jubiläumstournee zu einem unvergesslichen Musicalabend.

Tickets sind

• an allen bekannten Vorverkaufsstellen

• im Internet unter www.dasphantomderoper.com

• und unter der ASA-Ticket-Hotline 01806-570 066 (0,20 €/Anruf*) erhältlich.

(*aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise max. 0,60 €/Anruf)

Quelle: ASA Event GmbH http://www.asa-event.de

veröffentlicht am: 04.12.2017