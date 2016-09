Das Freibad Oberwerth schließt am Sonntag, 18.09. um 19.00 Uhr

Die Verlängerung des Sommers geht langsam zu Ende und der Herbst steht vor der Tür. Die nächtlichen Temperaturen fallen nun stark ab. Das Sport- u. Bäderamt hat daher beschlossen, das Freibad Oberwerth am Sonntag, 18. September 2016 um 19.00 Uhr zu schließen. Damit schließt an diesem Wochenende eines der letzten Freibäder der Region. Wer noch ein letztes Mal für dieses Jahr Freibadatmosphäre genießen möchte, kann dies am Sonntag in der Zeit von 13 bis 19 Uhr tun.

Das Team des Sport-u. Bäderamtes bedankt sich bei allen Badegästen für die Besuche während der Freibadesaison auf dem Oberwerth.

Das Beatusbad steht den Badegästen wieder zu den gewohnten Schwimmzeiten zur Verfügung.

Ab Dienstag, 20.09.2016 können die Badegäste auch das Hallenbad auf der Karthause wieder zu den gewohnten Schwimmzeiten nutzen.

Die aktuellen Öffnungszeiten stehen auf der Homepage der Stadt Koblenz unter www.koblenz.de/freizeit_sport/sport_schwimmbaeder.html

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 13.09.2016