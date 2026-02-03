„Der hat´s nicht lange gemacht…“

Es gibt Künstler, die kommen und gehen. Und es gibt jene, die bleiben. Peter Maffay gehört ohne Zweifel zur zweiten Kategorie. Seit mehr als fünf Jahrzehnten begleitet seine Musik die Menschen in Deutschland – durch Liebesgeschichten und Trennungen, durch Umbrüche, Krisen und Neuanfänge. Seine Songs sind Soundtrack unzähliger Biografien. Seine Stimme ist vertraut wie ein alter Freund. Peter Maffay ist mehr als ein Musiker. Er ist ein Erzähler des Lebens. Und mit über 50 Millionen verkauften Tonträgern einer der erfolgreichsten Künstler des Landes.

Geboren 1949 im rumänischen Siebenbürgen, wuchs Peter Maffay in einer deutschsprachigen Minderheit auf. Als seine Familie 1963 nach Deutschland übersiedelte, begann für den jungen Maffay ein radikaler Neuanfang – in einem fremden Land mit vielen Herausforderungen. Diese prägenden Jahre formten seinen Charakter. Bis heute spricht er offen darüber, wie wichtig Disziplin, Durchhaltevermögen und Dankbarkeit für seinen Lebensweg waren. Die Musik wurde für ihn zum Zufluchtsort, zur Sprache ohne Grenzen. Früh griff er zur Gitarre, schrieb Texte, suchte Ausdruck für das, was ihn bewegte. Was als persönliche Leidenschaft begann, wurde bald zu einer Lebensaufgabe. „Es ist bis heute ein großes Abenteuer“, sagt er, „unterwegs zu sein, Menschen zu treffen und Begegnungen zu haben mit Persönlichkeiten, die inspirieren.“ Besonders prägend seien die langjährigen Weggefährten: Partner, mit denen er seit 30 oder 40 Jahren zusammenarbeitet – gewachsen wie eine Familie. „Ich mag diese Kontinuität“, verrät er. „Diese menschliche, freiwillige Bindung ist sehr wichtig.“

Lieder für die Ewigkeit

1970 war es ein Lied, das alles veränderte: „Du“ katapultierte Peter Maffay über Nacht in die Herzen der Menschen und machte ihn zu einem der bekanntesten Sänger Deutschlands. Mit seiner warmen, einfühlsamen Stimme berührte er ein Millionenpublikum und bewies schon früh, dass er nicht nur singen, sondern Gefühle transportieren kann. „Du“ war mehr als ein Schlager-Hit – es war der Startschuss für eine Karriere, die bis heute Generationen begleitet. Der Song öffnete Maffay die Türen zu Radiostationen, Bühnen und später zu einem Publikum, das ihm treu blieb, auch als er seinen Stil vom Schlager zum Rock weiterentwickelte. Bis heute gehört der Song zu den Klassikern der deutschen Musikgeschichte – ein Lied, das Nostalgie, Emotion und den Beginn einer Legende in einem Atemzug verkörpert.

Auf seinem Album Lied für die Liebe veröffentlichte er 1978 dann aber seinen wohl bekanntesten Hit „Über sieben Brücken musst du gehn“ – ein Meilenstein der Musik. Ursprünglich von der Band Karat geschrieben, verlieh Maffay dem Song seine unverwechselbare Stimme. Mit seiner emotionalen Interpretation traf er mitten ins Herz der Menschen: Das Lied erzählt von Hoffnung, Durchhaltevermögen und der Überwindung von Schwierigkeiten – Themen, die zeitlos sind und viele Generationen ansprechen. Der Song wurde nicht nur ein kommerzieller Erfolg, sondern entwickelte sich zu einem echten Klassiker. Er erreichte hohe Chartplatzierungen, wurde unzählige Male gecovert und ist heute fester Bestandteil des deutschen Musikkanons. Bei Live-Auftritten gehört er bis heute zu den Highlights – Fans singen jede Zeile mit, oft schon bevor Maffay den ersten Ton spielt.

Rock mit Seele

Peter Maffay hat nie wirklich Musik „für den Markt“ gemacht. Seine Musik ist für Menschen. Alben wie Revanche, Carambolage oder Tabaluga und das leuchtende Schweigen zeigen seine enorme Bandbreite – von kraftvollen Rocksongs bis zu leisen, nachdenklichen Balladen. Auch seine Konzerte sind mehr als bloße Shows. Sie sind emotionale Erlebnisse. Tausende Menschen singen gemeinsam, lachen, weinen, erinnern sich. Wer ihn live erlebt hat, weiß: Maffay ist auf der Bühne authentisch, nahbar und voller Energie – bis heute. „Jetzt würde ich so kühn sein zu behaupten ohne Rock geht es wirklich nicht.“, stellt der Vollblut-Musiker in unserem exklusiven Video-Interview klar. „Es hat sich an der Grundsätzlichkeit nicht viel geändert. Das Auto hat ein paar PS mehr, das Hotelzimmer ist ein bisschen wärmer, aber im Grunde genommen, ist dieser gesamte Trip so geblieben wie er war.“

Tabaluga – ein Drache, der Herzen bewegt

Mit Tabaluga schuf Peter Maffay eine Figur, die weit über die Musik hinauswuchs. Der kleine grüne Drache steht für Mut, Freundschaft, Verantwortung und den Glauben an sich selbst. Für viele Kinder – und ihre Eltern – ist Tabaluga bis heute ein Symbol für Geborgenheit und Fantasie. Ein Stück Kindheit. Ein Stück Herz.

Die Figur selbst entstand 1983 im Rahmen eines Konzeptalbums. Peter Maffay wollte eine Geschichte schaffen, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen anspricht – ein Märchen mit tiefgründigen Themen und die Musik sollte dabei mehr sein als nur Unterhaltung, sondern die Vermittlung von Werten, Gefühle und einer emotionalen Botschaft – und das ist ihm gemeinsam mit anderen u.a. auch Rolf Zuckowski, der beim Songwriting und der musikalischen Umsetzung unterstützte, auch gelungen: Neben Alben, Bühnenproduktionen, Büchern, Comics und Zeichentrickserien lebt der sympathische Drache noch heute auch auf einer Vielzahl von Merchandise-Produkten fort und ist aus dem Alltag gleich mehrerer Generationen nicht mehr wegzudenken.

Mit der Neuinterpretation von „Nessaja“ im Duett mit Helene Fischer gelang Peter Maffay eine eindrucksvolle Brücke zwischen Generationen und musikalischen Welten. Der zeitlose Tabaluga-Klassiker erhielt durch die Zusammenarbeit mit Deutschlands erfolgreichster Pop- und Schlagersängerin einen frischen, modernen Klang. Dieses musikalische Crossover öffnete dem Lied den Weg zu einem jüngeren Publikum, ohne dabei seine emotionale Tiefe und Botschaft einzubüßen.

Denn nur wenigen Songs gelingt es, Menschen über Altersgrenzen hinweg gleichermaßen tief im Herzen zu berühren. Peter Maffay erklärt: „Ich glaube, dass in vielen Menschen die Sehnsucht nach der Unbeschwertheit steckt, die man als Kind besitzt. Ich erlebe bei meiner siebenjährigen Tochter jeden Tag, wie fröhlich und unbelastet sie ist, und wünsche mir für ihr Leben, dass sie diese Qualität so lange wie möglich bewahren kann. Unbeschwertheit ist ein unfassbar großes Gut – gerade wenn man bedenkt, wie viele Menschen abends mit Sorgen ins Bett gehen und morgens mit Sorgen aufwachen: Kinder, die nichts zu essen haben, krank sind oder keine Eltern haben.“

Engagement mit Herz und Haltung

Doch was als musikalisches Märchen begann, wurde für Peter Maffay zu weit mehr als nur einer erfolgreichen Figur. Die Werte, die Tabaluga verkörpert, wollte er nicht nur auf der Bühne erzählen, sondern auch im echten Leben weitergeben. Denn trotz seines riesigen Erfolgs blieb Peter Maffay nie nur Musiker. Er verstand früh, dass Popularität auch Verantwortung bedeutet. Mit der Peter-Maffay-Stiftung setzt er sich seit Jahren für benachteiligte, traumatisierte und kranke Kinder ein. In den sogenannten Tabaluga-Häusern finden Kinder einen geschützten Ort, an dem sie zur Ruhe kommen, Vertrauen und eine Stabilität aufbauen und neue Kraft schöpfen können. Hier geht es nicht um Glamour – sondern allein um Menschlichkeit. Es soll den Kindern die Aufmerksamkeit zuteil werden, die ihnen lange gefehlt hat. Im nächsten Schritt auch dabei unterstützen, den Kindern Werte zu vermitteln, die nie verfallen: Liebe, Freundschaft und respektvoll miteinander umzugehen.

„Erfolg ist nur dann etwas wert, wenn man ihn teilt“, sagte Maffay einst. Dass er diesen Satz lebt, zeigte sich auch bei der Verleihung des „Goldenen Deutschen Eck“ 2026 in Koblenz. Mit dieser Auszeichnung wurde sein musikalisches Lebenswerk ebenso gewürdigt wie sein gesellschaftliches Engagement. Den damit verbundenen Scheck in Höhe von 5555 Euro spendete er vollständig an seine Stiftungen – ein leises, aber eindrucksvolles Zeichen.

Der Mensch hinter der Legende

Abseits der Bühne ist Peter Maffay ein ruhiger, naturverbundener Mensch. Er liebt das Meer, die Stille und das Motorradfahren. Sein Leben war geprägt von Höhen und Tiefen – auch in der Liebe. Über private Details spricht er selten, doch eines macht er deutlich: Jede Beziehung hat ihn geprägt. Heute lebt er mit seiner Frau Hendrikje Balsmeyer und der gemeinsamen Tochter Anouk ein eher zurückgezogenes Familienleben. Die späte Vaterschaft empfindet er als Geschenk. Seine Tochter habe ihn geduldiger, gelassener und ausgeglichener gemacht, sagt er. Trotz Tourneen und Studioarbeit versucht er, so viel Zeit wie möglich mit seiner Familie zu verbringen. Seine Rolle als Vater nimmt er sehr ernst – und sie inspiriert ihn auch künstlerisch. Für Anouk hat Maffay Kinderbücher geschrieben. So wird er nicht nur zum Vater, sondern auch zum Geschichtenerzähler, der seine Erfahrungen, Fantasie und Fürsorge direkt an die nächste Generation weitergibt. Man merkt: Hinter dem Rockstar steckt ein liebevoller Familienmensch – und genau dieses private Wertefundament spiegelt sich auch in seinem sozialen Engagement wider. Dass er mit der Peter-Maffay-Stiftung seit mittlerweile über 25 Jahren traumatisierten Kindern hilft, ist keine PR, sondern echte Herzenssache. ‚Erfolg verpflichtet‘, sagt er – und lebt genau danach.

Ein Vermächtnis für Generationen

Maffays Lieder sind mehr als Hits. Sie sind Erinnerungen. Sie begleiten Hochzeiten, Abschiede, Reisen, schwere Zeiten und glückliche Momente. Seine Musik ist Teil vieler Lebensgeschichten – leise im Hintergrund oder laut im Herzen. In einer Welt, die sich ständig verändert, ist seine Stimme ein Stück Verlässlichkeit. Wer kann nicht „Über sieben Brücken musst du gehn“ mitsingen?

Über 50 Millionen verkaufte Tonträger, ausverkaufte Tourneen, unzählige Auszeichnungen – d