Clavis Transporte – Berlin- Klaviertransporte und vieles mehr

Klaviertransporte

Der Transport großer Instrumente, wie z.B. Klavier und Konzertflügel, bildet dabei den Hauptteil unserer Arbeit. Darüber hinaus gibt es aber auch andere sperrige Möbel und schwere Gegenstände, welche nach dem Kauf oder bei einem Umzug von A nach B bewegt werden müssen. Genau dafür sind wir die Spezialisten, die den Transport durchführen.

Unsere Erfahrungen beim Transport von großen, schweren und sperrigen Dingen sind eine wichtige Grundlage für einen reibungslosen Ablauf. Jedes Objekt ist anders gebaut, nicht nur in Größe und Gewicht, sondern auch vom Aufbau und der Beschaffenheit her. Deshalb erwartet Sie bei uns ein ausgereifter Service. Von der persönlichen Beratung im Vorfeld bis hin zur Übergabe am Zielort, sind wir für Sie da. Unsere Mitarbeiter garantieren einen sorgfältigen Transport. Sie können sich selbstverständlich darauf verlassen, dass z.B.: Ihr Piano von uns mit größter Sorgfalt und Umsicht transportiert wird.

Privat- und Firmenkunden garantieren wir ein faires Preis- und Leistungsangebot. Schon bei der Erstellung Ihres individuellen Angebots, nehmen wir uns Zeit und besprechen alles für den Transport Wichtige mit Ihnen.

Wir garantieren transparente und faire Festpreise inkl. aller Nebenkosten.

veröffentlicht am: 22.11.2016