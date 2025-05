Bedingt durch den Feiertag „Christi Himmelfahrt“ am Donnerstag, 29. Mai werden die Biotonnen in den Donnerstags- und Freitags-Revieren jeweils einen Tag später entleert.

Alle Bürger, Verwaltungen und Betriebe müssen dafür Sorge tragen, dass die Biotonnen am geänderten Abfuhrtag bis 6.00 Uhr am Straßenrand bereitgestellt werden bzw. in Revieren mit Service zugänglich sind.

Nur dort, wo aus betriebstechnischen Gründen keine Biotonnen aufgestellt werden konnten, sind die Restabfallgefäße von den Nachverlegungen betroffen.