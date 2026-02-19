Chöre im Chorverband Rheinland-Pfalz verzeichnen weiterhin steigende Mitgliederzahlen. Die aktuelle Bestandserhebung des Chorverbands weist für 2025 erneut einen Zuwachs aktiv Singender aus, getragen vor allem von gemischten Chören sowie Kinder- und Jugendchören. Trotz struktureller Herausforderungen zeigt sich die Chorlandschaft insgesamt in einem positiven Trend.

Am 15. Februar endete die jährliche Mitgliedererhebung für das Jahr 2025. Demnach konnten die Chöre im Chorverband Rheinland-Pfalz 492 neue Aktive gewinnen. Besonders stark fiel der Zuwachs bei gemischten Chören sowie bei Kinder- und Jugendchören aus, die zusammen mit 395 neuen aktiven Mitgliedern absolut tonangebend sind. Dies unterstreicht, dass auch die Nachwuchsarbeit in der rheinland-pfälzischen Chorlandschaft derzeit gut aufgestellt ist.

Die Erhebungen der vergangenen drei Jahre zeigen insgesamt einen klaren Trend: Das Singen in Amateurchören erfreut sich großer Beliebtheit. Mit knapp 1.000 neuen Singenden erreichte die Entwicklung im Jahr 2024 ihren bisherigen Höhepunkt; bereits 2023 waren es mehr als 800 Neuzugänge. Die Zahlen belegen das anhaltend hohe Interesse an singenden Gemeinschaften. Dieses Bild gilt nach Angaben von Tobias Hellmann, Geschäftsführer des Chorverbands Rheinland-Pfalz, jedoch ausschließlich für die überwiegend weltlichen Chöre im Verband. Für Chöre in kirchlichen Verbänden liegen dem Chorverband Rheinland-Pfalz keine Zahlen vor.

„Allein die Zahl der Chorvereine – also der Trägerstrukturen – ist tendenziell rückläufig“, erläutert Hellmann. Ursache hierfür sei unter anderem die schwierige Situation vieler Männerchöre, die traditionell häufig das organisatorische Fundament der Chorlandschaft bildeten. „Unter dem Dach eines Männergesangvereins haben sich in der Vergangenheit vielfach neue Chöre entwickelt, sofern die Vorstände dafür offen waren“, so der Geschäftsführer. Teilweise seien daraus später eigenständige Chöre und Chorvereine hervorgegangen. „Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass wir seit mehr als drei Jahren – also über die gesamte Zeit nach der Pandemie – einen deutlichen Zuwachs aktiv singender Menschen verzeichnen“, erklärt Hellmann. Darüber hinaus gebe es eine ‚Grauzone‘ nicht als Verein und im Verband organisierter Chöre, deren Anzahl und Mitglieder in der Statistik nicht erfasst seien.

Die Entwicklung zeichnete auch bereits eine vergleichende Studie des Chorverbands aus dem Jahr 2023. Insbesondere soziale Faktoren wie ‚Gemeinschaft‘ und ‚Miteinander‘ hätten sich deutlich positiv entwickelt. Offenbar werde auch der soziale Aspekt in den Chorgemeinschaften nach der Corona-Zeit wiederentdeckt und stärker geschätzt.

Das bereits in der Studie 2023 erkennbare Bild hat sich in den Folgejahren weiter bestätigt. „Es herrscht wieder Aufbruchstimmung“, lautete ein zentrales Fazit. Damals gaben bei Mehrfachnennungen 36,6 Prozent der Befragten an, dass neue Interessierte in die Chöre gekommen seien. 52,6 Prozent nahmen eine Aufbruchstimmung wahr, 57,1 Prozent sahen eine weitgehende Normalisierung. Gleichzeitig erklärten 53,1 Prozent, dass die damals aktuellen Mitgliederzahlen das Vor-Pandemie-Niveau noch nicht vollständig erreicht hätten. Knapp ein Drittel der Teilnehmenden stellte fest, dass Chorprojekte und Workshops zunehmend an Attraktivität gewinnen. Aktuell bestätigt dies ein Workshop für Chorneueinsteiger, der bereits einen Monat vor Beginn deutlich überbucht ist.

Die aktuelle Bestandserhebung weist zugleich den Verlust von sechs Männerchören und 146 Sängern aus. Dem stehen jedoch acht Neugründungen von Chorgruppen gegenüber. Projektchöre sind nicht berücksichtigt, da sie naturgemäß nur temporär bestehen. Insgesamt ergibt sich – unter Berücksichtigung von Zu- und Abgängen – ein relativer Anstieg der aktiv singenden Chormitglieder von 25.385 auf 25.709 im Bestand 2026.

Tobias Hellmann hebt abschließend hervor: „Die aktuellen Zahlen zeigen deutlich: Das Chorsingen erlebt in Rheinland-Pfalz weiterhin einen nachhaltigen Aufwärtstrend. Trotz struktureller Herausforderungen, insbesondere bei Männerchören, wächst die Zahl aktiv singender Menschen kontinuierlich.“