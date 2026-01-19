Koblenz- Wallersheim . Die CDU Wallersheim lädt zu einem offenen Bürgerdialog ein. Anwesend sind der Koblenzer Baudezernent Prof. Dr. Lukas sowie der CDU-Landtagskandidat Philip Rünz. Die Veranstaltung findet am 29. Januar um 18:30 Uhr im Spice of India, St.-Bernhard-Straße 22, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Dabei soll es um den Sachstand zum Bebauungsplan 331 (Nahversorgungszentrum) sowie die Planungen rund um die Turnhalle in Wallersheim gehen. Baudezernent Prof. Dr. Lukas informiert über den Stand der Verfahren und steht für Fragen bereit.

Darüber hinaus wird der CDU-Landtagskandidat und Koblenzer Stadtrat Philip Rünz die Gelegenheit nutzen, sich den Bürgerinnen und Bürgern persönlich vorzustellen und mit ihnen über landespolitische Themen ins Gespräch zu kommen. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Schwerpunkte der CDU in der Landespolitik – etwa die Stärkung von Sicherheit und Polizei sowie die Verbesserung der Situation in den Kindertagesstätten.

„Rheinland-Pfalz leidet derzeit unter einem massiven Mangel an Kitaplätzen. Über 20.000 Plätze fehlen landesweit – ein im Bundesvergleich besonders schlechter Wert. Das belastet Familien spürbar – in den Stadtteilen ebenso wie im ganzen Land“, so Rünz.

Baudezernent Prof. Dr. Lukas und CDU-Landtagskandidat Philip Rünz stehen für Austausch und Fragen bereit