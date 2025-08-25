Koblenz. Gemeinsam mit Bundestagsabgeordnetem Josef Oster war die Junge Union (JU) Koblenz, der CDU-Nachwuchs, zu Gast beim Heyerbergfest in Güls. In diesem Jahr stand alles im Zeichen des Jubiläums 1250 Jahre Güls. Schon zum zweiten Mal fand das Fest statt – beim ersten Mal noch als Corona-Ersatz für das Blütenfest, diesmal als Highlight im Gülser Veranstaltungskalender zum Jubiläum.

Josef Oster, Philip Rünz und die JUler nutzten die Gelegenheit, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und die Stimmung vor Ort aufzunehmen. Besonders im Austausch mit den Heimatfreunden Güls wurde deutlich, wie viel Herzblut und Leidenschaft in der Organisation steckt.

„Das Heyerbergfest zeigt eindrucksvoll, was Ehrenamt in Koblenz bewegen kann. Ein großes Dankeschön an alle, die dieses besondere Fest und das Jubiläumsjahr möglich gemacht haben“, betont der Chef des CDU-Nachwuchses und Landtagskandidat Philip Rünz.