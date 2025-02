Gemessen an der Einwohnerzahl gehört beispielsweise die Rheinland-Metropole Koblenz schon seit längerer Zeit zu den deutschen Städten mit der höchsten Fahrzeugdichte. Zum Jahresende 2024 zählte die kommunale Statistikstelle insgesamt 78.926 Kraftfahrzeuge quer durch alle Typen. Dazu gehörten 53.774 privat genutzte Personenkraftwagen und 10.885 gewerblich genutzte Personenkraftwagen. Die höchste Steigerung im Jahresvergleich bei Fahrzeugen mit privater Nutzung gab es mit 4,6 Prozent (nach 5,9 Prozent im Vorjahr) bei den Lastkraftwagen und Transportern. Interessant ist der Blick auf die Entwicklung bei den gewerblich genutzten Fahrzeugen. Hier entfiel die größte Steigerung mit 29,6 Prozent auf Krafträder.

Warum sind Carports & Garagen im Rheinland so gefragt?

Dazu tragen gleich mehrere Gründe bei. Einerseits weisen die Städte im Rheinland eine Vielzahl von Bereichen auf, die durch Eigenheimsiedlungen geprägt sind. Die in diesen Stadtteilen lebenden Einheimischen sind nicht auf öffentliche Stellplätze für ihre Fahrzeuge angewiesen, sondern können sie auf dem eigenen Grundstück parken. Dort sind feste Schutzeinrichtungen für die Kraftfahrzeuge beispielsweise durch schicke Carport aus Holz oder Garagen möglich, während auf öffentlichen Parkplätzen und auf den Parkflächen entlang der Straße bestenfalls eine Planenhülle über die Autos gelegt werden kann. Andererseits trägt das feuchte Klima im Rheinland dazu bei, dass die KFZ einen Schutz bekommen sollten. Im Sommer sorgt die geologische Struktur der Umgebung für häufige Gewitter, durch die vor allem Hagelschäden an den Fahrzeugen drohen.

Carports aus Massivholz bieten zahlreiche Vorteile

Gerade in Regionen mit einem feucht-gemäßigten Klima ist der Carport eine gute Wahl, weil es darunter im Gegensatz zu einer komplett geschlossenen Garage nicht zu einem Nässestau kommen kann. Ein solcher Nässestau fördert die Rostanfälligkeit einiger Fahrzeugteile und schädigt zusätzlich die Bausubstanz von Garagen. Einen Rundumschutz gegen Schäden durch Hagelschläge kann auch ein Carport bieten, wenn er mit separat gekauften Seitenteilen sowie einer Rückwand ausgestattet wird und zudem etwas länger als das Fahrzeug ist. Um die optimale Belüftung zu gewährleisten, sollten die Rückwand und die Seitenteile eine luftdurchlässige Struktur haben. Dafür bieten sich hölzerne Flechtzaunelemente an, weil sie materialseitig und von der Optik her am besten zu einem Carport aus Massivholz passen. Damit besteht der gesamte Schutz fürs Fahrzeug (mit Ausnahme des Dachbelags) aus einem nachwachsenden und damit umweltfreundlichen Material.

Multifunktionale Nutzung ist ein Pluspunkt der Carports

Ein Holzcarport auf dem eigenen Grundstück bietet mehrere Nutzungsmöglichkeiten. Die Fläche darunter ist für eine gute Befahrbarkeit in der Regel befestigt (mehrheitlich gepflastert). Somit eignet er sich nach dem Umparken des Fahrzeugs als überdachter Sitzplatz, wenn bei einer geplanten Gartenparty das Wetter nicht passt. Ein von der Länge her deutlich über das Fahrzeug hinausragender Carport bieten zudem ein Regendach für Mülltonnen oder Aufsitzrasenmäher. Dieser multifunktionalen Nutzung kommt es entgegen, dass die Bausätze für Holzcarports in sehr unterschiedlichen Größen angeboten werden.