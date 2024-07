Großzügige Spende und umfangreiche Planung ermöglichen vielfältiges Bewegungsangebot

Kreis Neuwied. Klettern, rutschen, wippen und bewegen – all das ist nun auf dem neu gestalteten Schulhof der Carl-Orff-Schule in Engers möglich. Dank einer großzügigen Spende der Else-Schütz-Stiftung konnte der Traum eines neuen Schulhofs verwirklicht werden. Der Landkreis Neuwied finanzierte die Installation des Fallschutzbelags sowie die erforderlichen Garten- und Landschaftsbauarbeiten.

Bei einer feierlichen Eröffnung wurde der Schulhof nun offiziell zum Spielen und Erkunden freigegeben. Dr. Johann Christian Meier und Cordula Simmons von der Else-Schütz-Stiftung sowie der 1. Kreisbeigeordnete des Landkreises Neuwied, Philipp Rasbach, zeigten sich begeistert über die gelungene Umsetzung und wünschten den Kindern viel Freude bei der Nutzung. Die Schülerinnen und Schüler brachten ihre Freude eindrucksvoll mit eigens für die Eröffnung vorbereiteten Liedern und gestalteten Plakaten zum Ausdruck.

Im Mittelpunkt des Projekts stand eine umfangreiche Planung, bei der die Sicherheit der Kinder höchste Priorität hatte. Um ausreichend Platz für die Spielgeräte zu schaffen und sicherzustellen, dass die Schulbusse nicht zu dicht am Spielplatz vorbeifahren, wurde die Verkehrsführung geändert. Außerdem wurde ein spezieller Fallschutzbelag installiert.

„Die angenehme Zusammenarbeit aller Beteiligten war entscheidend für den Erfolg dieses Projekts“, betonte der 1. Kreisbeigeordnete Philipp Rasbach, „Ich bedanke mich im Namen des Schulträgers herzlich bei der Else-Schütz-Stiftung für deren großzügige Unterstützung.“ Schulleiterin Nicole Follmann schloss sich dem Dank an und unterstrich, wie wichtig die Möglichkeiten zur körperlichen Bewegung für die ganzheitliche Förderung der Schülerinnen und Schüler der Carl-Orff-Schule sind. „Der tolle neue Spielplatz bildet eine hervorragende Ergänzung zu dem kürzlich neu errichteten Bewegungsbad“, so die Schulleiterin.

Im Rahmen des Förderprogramms „Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation“ (KIPKI) stehen weitere Maßnahmen an der Carl-Orff-Schule an: Das Bewegungsbad erhält eine Photovoltaik-Anlage mit Speicher, die die Anlagentechnik des Bades, die ganzjährig in Betrieb ist, versorgt. Weiterhin ist als Klimawandelanpassungsmaßnahme auf dem Schulhof eine natürliche Verschattung durch fünf Dachplatanen vorgesehen. Diese Bäume sind bereits mehrere Jahre alt und bieten somit von Anfang an ausreichend Schatten.

Bildunterzeile: Bei der feierlichen Eröffnung des neuen Schulhofs zeigten sich Dr. Johann Christian Meier (1. v. l.) und Cordula Simmons (2. v. r.) von der Else-Schütz-Stiftung, der 1. Kreisbeigeordnete des Landkreises Neuwied, Philipp Rasbach, Schulleiterin Nicole Follmann sowie Schülersprecherin Mia Weißenfels (Mitte) begeistert über die gelungene Umsetzung.

Foto: Christina Junk