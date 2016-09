„Café der Religionen“ am 05.10.2016 im Historischen Rathaussaal

Die Weitergabe religiöser Traditionen und die Vermittlung religiöser Identität an die nächste Generation werden in allen Religionen und Konfessionen als ein wichtiges Ziel und Betätigungsfeld betrachtet. Das Verständnis für andere Religionen und der interreligiöse Austausch spielen in unserer Gesellschaft eine immer wichtiger werdende Rolle. Das „Café der Religionen“ als Veranstaltung des interreligiösen Dialogs hat sich in den letzten Jahren zu einer festen Veranstaltung im Rahmen der „Interkulturellen Wochen“ in Koblenz entwickelt.

In Kooperation mit jüdischer, christlichen und muslimischen Gemeinden von Koblenz, der AWO Rheinland e.V., der Leitstelle für Integration sowie dem Beirat für Migration und Integration der Stadt Koblenz wird zum „Café der Religionen – Passe, Weihnachten, Ramadan – Was feiern wir und warum?“ eingeladen. Am Mittwoch, 05.10.2016, werden um 17.00 Uhr Vertreter der großen Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam im Historischen Rathaussaal der Stadt Koblenz religiöse Feste und Feiertage der verschiedenen Religionen beleuchten.

Dabei wird es auch um den Vergleich zwischen den unterschiedlichen religiösen Traditionen und um die verbindenden Gemeinsamkeiten gehen. Beim anschließenden geselligen Beisammensein besteht die Möglichkeit zu persönlicher Begegnung und Gespräch. Menschen unterschiedlicher Religionen und Konfessionen sind zum Gespräch und Gedankenaustausch herzlich eingeladen.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Sehr geehrte Damen und Herren in den Redaktionen,

Sie sind sehr herzlich zu der Veranstaltung eingeladen und um Berichterstattung gebeten.

Schöne Grüße

Thomas Knaak

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 14.09.2016