Cabriodach aufgeschnitten – Handtasche geklaut

Koblenz (ots) – Am Sonntag, 06.11.2016, schlitzte ein unbekannter Täter das Stoffdach eines Mini-Cabrios auf, um an die auf dem Beifahrersitz abgelegte Damenhandtasche zu gelangen. Der Pkw war in der Zeit zwischen 21.15 Uhr und 22.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Spielhalle am Koblenzer Moselring geparkt. In der gestohlenen Tasche befanden sich ein Schlüsselbund sowie Schminkutensilien. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, Telefon: 0261-1031.

veröffentlicht am: 07.11.2016