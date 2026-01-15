Zum 46. Mal brachte auch dieses Jahr die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) die Rhein-Mosel-Halle zum Beben. Der „Bunte Nachmittag für Alt und Jung“ gehört vor allem bei den älteren Koblenzerinnen und Koblenzern zu den wichtigen Events im Jahresverlauf.

Wie jedes Jahr wurde die Veranstaltung vom Sozialamt der Stadt organisiert und gemeinsam mit der AKK ein vor karnevalistischer Lebensfreude sprühendes Programm präsentiert. So feierten am Sonntag, 11. Januar gemeinsam mit Bürgermeisterin Mohrs in der Rhein-Mosel-Halle rund 560 Gäste ausgelassen den Kowelenzer Karneval und seine Akteure.

Als Moderator führte AKK-Vizepräsident Yannick Port stimmungsvoll durch die

Veranstaltung. Was folgte, war eine dreistündige Karnevals-Gala auf höchstem Niveau, in der über 200 Akteure auf der Bühne standen und Schau- und Gardetänze mit artistischen Einlagen vom Feinsten sowie eine bunte, humorvolle Mischung aus Wort und Musik präsentierten.

Nach dem Eröffnungstanz der AKK-Garde sowie nach der Begrüßung durch den AKK-Vizepräsidenten folgte der großartige Einmarsch des Tollitätenpaares mit ihrem Gefolge und zahlreichen Mitglieder der AKK mit ihren Fahnen und großartigen Kostümen. Dann begeisterten die KC Kapuzenmänner, Clara Hähn, das Solomariechen der Gülser Husaren, das Kinderprinzenpaar sowie Daniel Ferber. Im Anschluss zeigten das Tanzpaar der KK Funken Rot-Weiß, die Gülser Seemöwen, die KG Funken Metternich sowie die Narrenzunft Gelb-Rot ihr Können mit ihren Tanzeinlagen und tollen Kostümen. Für einen gelungenen musikalischen Rahmen sorgte Ralf Schmelzer.

Zum krönenden Abschluss stimmten alle Akteurinnen und Akteure gemeinsam mit dem Publikum die Kowelenzer Hymne „Schängellied“ an.

Foto (Stadt Koblenz / Thomas Putz): Gardetanz auf der Bühne der Rhein-Mosel-Halle beim bunten Nachmittag für Alt und Jung