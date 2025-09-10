Sonne, Schnäppchen und Secondhand-Schätze

Lahnstein. Über 30 Stände, strahlender Sonnenschein und jede Menge gute Laune – so präsentierte sich die Klamottenbörse im Jugendkulturzentrum Lahnstein (JUKZ) am letzten Samstag im August. Im Erdgeschoss und im Hof wartete ein kunterbuntes Angebot: von Vintage-Jacken über selbstgemachten Schmuck bis hin zu Spielen, Büchern und Dekorationsartikeln.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, das ein oder andere neue Lieblingsteil zu entdecken. Auffällig war in diesem Jahr vor allem die große Zahl junger Gäste. „Das ist genau unser Ding – günstig, nachhaltig und cool“, meinte eine Gruppe Schülerinnen während des Stöberns.

Die Klamottenbörse, die einst als Mädchenflohmarkt begann, hat sich damit zu einem offenen Treffpunkt für alle entwickelt: Nachhaltiges Shoppen, Begegnungen und gute Stimmung standen im Mittelpunkt.

Und es geht weiter: Schon jetzt steht der nächste Termin fest. Am 29. August 2026 verwandelt sich das JUKZ erneut in eine Secondhand-Oase. Ab Januar 2026 können sich Interessierte bei Nasti Houshmand unter n.houshmand@lahnstein.de anmelden und einen Stand sichern.

Bildunterzeilen:

Im Hof und im Erdgeschoss des JUKZ herrschte reges Treiben rund um Kleidung, Schmuck und Accessoires. (Fotos: Nasti Houshmand / Stadtverwaltung Lahnstein)