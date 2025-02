Mit dem Straßenkarneval erreicht die Session ihren Höhepunkt und lockt viele Menschen, um gemeinsam zu feiern. Trotz steigendem Alkoholpegel und ausgelassener Stimmung ist es dennoch wichtig zu wissen, wo sich hilfebedürftige Personen hinwenden können, wenn sie sich in einer Notsituation befinden.

Für diesen Fall bieten die Sicherheitsbehörden auch an diesem Rosenmontag wieder die „Bunte Anlaufstelle“ an. Diese ist bereits seit 2017 Teil des Sicherheitskonzepts der Stadt Koblenz. Der Schutzraum steht allen Hilfebedürftigen in der DRK Begegnungsstätte (An der Liebfrauenkirche 20, 56068 Koblenz) zur Verfügung.

Vor Ort stehen die Einsatzkräfte von Polizei, Ordnungsamt, Sanitätsdienst sowie dem Jugendamt von 12 bis 20 Uhr mit Rat und Tat zur Seite.

Für eine schnelle telefonische Erreichbarkeit der „Bunten Anlaufstelle“ wird die Servicenummer 0261 129-7777 eingerichtet, welche ebenfalls bis 20 Uhr aktiv ist. Danach sind die üblichen Rufnummern der örtlichen Sicherheitsbehörden zu wählen, um Unterstützung zu erhalten.