Bürgersprechstunden des OB im Dezember

Die nächsten Bürgersprechstunden mit Oberbürgermeister Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig stehen an.

Am Donnerstag, 01. Dezember 2016, ist er von 15.00 bis 17.00 Uhr, in Rübenach, im Büro des Ortsvorstehers, in der Lambertstraße 37 zu sprechen.

Ansprechpartner ist die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die unter der Rufnummer 0261/129 1313 oder unter der E-Mail-Adresse Buergersprechstunde@stadt.koblenz.de erreichbar ist.

Eine aktuelle Liste der geplanten Bürgersprechstunden von Oberbürgermeister Hofmann-Göttig ist im Internet auf koblenz.de abrufbar.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 02.11.2016