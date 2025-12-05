Wahlkreisabgeordneter empfängt Interessierte am 22. Januar

Koblenz/Mayen-Koblenz/Rhein-Lahn. Neues Jahr, neuer Schwung: Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um dem Koblenzer Wahlkreisabgeordneten Josef Oster (CDU) Anliegen aus der Heimat nahezubringen. Was nervt die Menschen in Koblenz und Umgebung? Was läuft schief in Lahnstein, Bendorf oder Weißenthurm? Wo kann Josef Oster helfen? Wer mit dem Politiker direkt in Kontakt treten will, kann sich ab sofort für die erste Bürgersprechstunde im neuen Jahr am Donnerstag, 22. Januar, einen Termin buchen.

„Ich freue mich auf viele Gespräche und Anregungen aus meiner Heimat“, sagt Josef Oster. Im Lauf des Jahres wird der Abgeordnete wie gewohnt weitere Sprechstunden in Koblenz für interessierte Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten Wahlkreis anbieten.

Los geht es am Donnerstag, 22. Januar, um 14 Uhr im Wahlkreisbüro, Clemensstraße 18, 56068 Koblenz. Termine werden unter Telefon 0261/91496636 oder via E-Mail josef.oster@bundestag.de vergeben.