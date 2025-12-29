Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung über die Ausschreibung der Stelle der ersten Beigeordneten der Stadt Koblenz befunden, weil die Amtszeit der derzeitigen Stelleninhaberin zum 30. November 2026 abläuft. Nun hat Bürgermeisterin Ulrike Mohrs erklärt, dass sie zur Wahl durch den Stadtrat am 26. März 2026 nicht mehr antritt. „Mir ist ein sehr verlockendes Angebot gemacht worden, um mich noch einmal beruflich neu zu orientieren, das ich nicht ablehnen möchte“, sagt Mohrs. „Die Arbeit als Bürgermeisterin meiner Heimatstadt liegt mir sehr am Herzen und die damit verbundenen Aufgaben habe ich immer gerne erfüllt. Daher verlasse ich das Rathaus mit dem sprichwörtlich weinenden und dem lachenden Auge.“

Ulrike Mohrs trat am 1. Dezember 2018 die Nachfolge von Marie-Theres Hammes-Rosenstein an und musste in ihrer Amtszeit viele Herausforderungen meistern. „Gerade die Corona-Pandemie mit ihren vielen Zumutungen für die Menschen werden mir in Erinnerung bleiben. Dabei stach besonders die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Stadtvorstand hervor“, erklärt Mohrs.

Als erste Beigeordnete mit dem Titel Bürgermeisterin ist sie die allgemeine Vertreterin des Oberbürgermeisters. Ihr obliegt die Leitung des Fachbereiches II, zu dem das Ordnungsamt, das Amt für Brand- und Katastrophenschutz, das Sozialamt, das Jugendamt, das Bürger- und Standesamt sowie das Sport- und Bäderamt und der Kommunale Servicebetrieb gehören.

Bildunterzeile:

Die Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs tritt bei der Beigeordneten-Wahl im März 2026 nicht erneut an. Foto: David Kleinzt