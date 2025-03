Lahnstein. Wie kann die Wärmeversorgung der Zukunft in Lahnstein aussehen? Welche Wärmequellen sind nutzbar, welche eher nicht? Antworten auf diese und weitere Fragen wird die kommunale Wärmeplanung liefern, die die Energieversorgung Mittelrhein (evm) derzeit im Auftrag der Stadt Lahnstein und mit Unterstützung des Beratungsunternehmens endura kommunal erarbeitet.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich über den Stand der kommunalen Wärmeplanung in Lahnstein im Rahmen einer Informationsveranstaltung informieren. Zu dieser lädt die Stadt gemeinsam mit dem Projektteam am Dienstag, 18. März 2025, 17.30 Uhr in die Konferenzräume der Stadthalle Lahnstein, Salhofplatz 1, ein.

Das Programm sieht neben der Vorstellung des Projektes ausreichend Zeit für Fragen und Anmerkungen vor. Hierfür stehen die Experten der mit der Planung beauftragten Dienstleister evm und endura zur Verfügung.

Weitere Informationen zur kommunalen Wärmeplanung in Lahnstein gibt es online unter www.lahnstein.de/waermeplanung.