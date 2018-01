Bürgerentscheid am 18. März – vorab Infoveranstaltungen

Am Sonntag, dem 18. März 2018, wird in der Stadt Koblenz ein Bürgerentscheid zu der Frage durchgeführt, ob es zukünftig in allen Koblenzer Stadtteilen Ortsbezirke geben soll. Konkret wird es dabei um die Fragestellung gehen: “Sind Sie für die flächendeckende Einführung von Ortsbezirken entsprechend der durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 02.11.2017 beschlossenen Konzeption?“

Die Stadt Koblenz lädt daher alle Koblenzer Bürgerinnen und Bürger ein, sich über diesen Bürgerentscheid zu informieren. In den kommenden Wochen wird es mehrere Informationsveranstaltungen geben, an denen Jede/r gerne teilnehmen kann. Insgesamt sind 10 Informationsveranstaltungen geplant. Zwei davon werden im Historischen Rathaussaal stattfinden, die übrigen in einzelnen Stadtteilen. Der Veranstaltungsplan sieht wie folgt aus:

Mittwoch, 07.02.2018:

18:00 Uhr

Bürgerinformationsveranstaltung im Historischen Rathaussaal 101:

Rathausgebäude I

Willi-Hörter-Platz 1

56068 Koblenz

Donnerstag, 01.03.2018:

17:00 Uhr

Informationsveranstaltung in Wallersheim mit Ortsvorsteher Herr Dott:

Grundschule Wallersheim

Kammertsweg 27

56070 Koblenz

19:30 Uhr

Informationsveranstaltung auf dem Oberwerth mit Ortsvorsteher Herr Von der Heyden:

Kita Schmetterlingsgarten

Haydnstr. 2

56075 Koblenz

Freitag, 02.03.2018:

16:00 Uhr

Informationsveranstaltung in Lützel mit Ortsvorsteher Herr Bastian:

Regenbogen Grundschule Lützel

Weinbergstraße 4

56070 Koblenz

18:30 Uhr

Informationsveranstaltung in Metternich mit Ortsvorsteher Herr Franké:

Grundschule Metternich-Oberdorf

Raiffeisenstraße 6

56072 Koblenz

Dienstag, 06.03.2018:

17:00 Uhr

Informationsveranstaltung in Niederberg mit Ortsvorsteher Herr Giefer:

Grundschule Niederberg

Niederberger Höhe 16

56077 Koblenz

19:30 Uhr

Informationsveranstaltung auf der Horchheimer Höhe mit Ortsvorsteher Herr Kraemer:

Soldatenfreizeitheim Haus Horchheimer Höhe

Von-Galen-Straße 1-5

56076 Koblenz

Donnerstag, 08.03.2018:

17:00 Uhr

Informationsveranstaltung auf der Karthause mit Ortsvorsteher Herr Kreuser:

Grundschule Neukarthause

Zwickauer Str. 23

56075 Koblenz

19:30 Uhr

Informationsveranstaltung in der Goldgrube mit Ortsvorsteher Herr Schmidt:

Grundschule Pestalozzi

Gutenbergstraße 30

56073 Koblenz

Samstag, 10.03.2018:

18:00 Uhr

Abschlussinformationsveranstaltung im Historischen Rathaussaal 101:

Rathausgebäude I

Willi-Hörter-Platz 1

56068 Koblenz

Informationen zum Bürgerentscheid sind auch zu finden unter www.koblenz-buergerentscheid.de.

veröffentlicht am: 16.01.2018