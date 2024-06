Neuwieder Seniorenbeirat blickt auf erfolgreiche Amtszeit zurück

Etwa 40 bis 50 Vorstandssitzungen und 20 Vollversammlungen, zahlreiche Arbeitskreissitzungen und Ortstermine in Einrichtungen und Institutionen, dazu unzählige Gespräche – der Seniorenbeirat der Stadt Neuwied war in den vergangenen Jahren keineswegs untätig. Stetiges Ziel des unermüdlichen Einsatzes: die Teilhabe älterer Menschen in der Deichstadt zu fördern. Dabei kann der noch amtierende Seniorenbeirat viele Erfolge vorweisen, wie der Vorsitzende Werner Hammes in seinem Abschlussbericht hervorhob: Der neue Bürgerbus, die Sicherstellung der Grund-Nahversorgung in den Stadtteilen, der Senioren-Podcast und das Generationenkino sind dabei nur einige zentrale Projekte, welche der Seniorenbeirat federführend vorantreiben konnte.

Besonders stolz ist die Interessenvertretung der älteren Neuwiederinnen und Neuwieder auf „ihren“ Bürgerbus. Idee und Konzept für den neuen Rufbus, der mobilitätseingeschränkten Mitbürgerinnen und Mitbürgern den Alltag erleichtern soll, stammen aus der Feder des Seniorenbeirates. Unter Hervorhebung des großen Einsatzes aller Mitglieder warb Hammes weiterhin für eine ehrenamtliche Mitarbeit, damit der Bus bald wie geplant losrollen kann. Bürgermeister Peter Jung dankte dem Seniorenbeirat für eine „konstruktive, kommunikative, kritische, kollegiale und kreative Zusammenarbeit“, bei der immer die Sache im Vordergrund stand. Die städtische Seniorenbeauftragte Sandra Mette lobte den Seniorenbeirat für sein großes Engagement und das hohe Maß an Gewissenhaftigkeit, mit welchem er seine vielfältigen Aufgaben wahrgenommen hat.

Nach den Kommunalwahlen wird nun auch der Seniorenbeirat der Stadt Neuwied zeitnah neu besetzt. Gemeinsam ließen die scheidenden Mitglieder anhand von Fotos und Presseberichten ihre erfolgreichen Aktivitäten Revue passieren. In der letzten Sitzung des Seniorenbeirates ging der Blick aber nicht nur zurück. Manfred Frey referierte zum Thema „Witwen- und Witwerrente“ und beantwortete im Nachgang alle Fragen der Teilnehmenden. Auch Peter Jung und Sandra Mette blicken bereits voraus und freuen sich auf eine fruchtbare Zusammenarbeit mit dem neuen Seniorenbeirat.

Bildunterschrift:

Im Beisein von Bürgermeister Peter Jung (hinten links) blickte der scheidende Neuwieder Seniorenbeirat gemeinsam auf eine überaus erfolgreiche Amtszeit zurück.

Foto: Sandra Mette