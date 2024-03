Wer dieser Tage ins Bürgeramt der Stadt Koblenz will, der steht am alten Standort vor verschlossenen Türen. Der Grund dafür: Seit Mitte Februar läuft der Umbau der Räumlichkeiten in der Gymnasialstraße. Die Mitarbeitenden sind allerdings in fußläufiger Entfernung auch weiterhin während der Umbaumaßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort.

Am Standort in der Gymnasialstraße 6 befindet sich das Koblenzer Bürgeramt bereits seit 2001. Ursprünglich in offener Bauweise geplant, ist im Laufe der Jahre die Besucherzahl und die Verweildauer der Bürgerinnen und Bürger erheblich angestiegen.

Da die bisherigen Räumlichkeiten nur noch bedingt den Anforderungen an eine bürgerorientierte Aufgabenerledigung entsprachen und auch die Haustechnik in die Jahre gekommen war, ist ein Umbau des gesamten Bürgeramtes notwendig geworden.

Nach dem Umzug des Standesamtes im Herbst 2021 an seinen neuen Standort am Schängelbrunnen, wurde im vergangenen Jahr das Erdgeschoss im angrenzenden Rathausgebäude I für die Bedürfnisse des Bürgeramtes umgebaut.

Mit einem Durchbruch vom Rathaus zum Gebäude in der Gymnasialstraße wurde eine Erweiterung des Bürgeramts hergestellt, bei der sechs zusätzliche Schalterarbeitsplätze im Rathausgebäude I entstanden sind. Mit der seit Mitte Februar stattfindenden Baumaßnahme in der Gymnasialstraße soll zukünftig eine gestalterische Einheit zwischen den neuen Räumen im Erdgeschoss des Rathauses und den umzubauenden Büros des Bürgeramtes am Standort in der Gymnasialstraße entstehen.

Der barrierefreie Ein-und Ausgang zum Bürgeramt soll auch nach dem Umbau von der Gymnasialstraße aus erfolgen.

Das grundsätzliche Konzept sieht vor, die derzeitig komplett offene Struktur aufzulösen und stattdessen kleinere Arbeitsbereiche mit separierten Schalterplätzen zu schaffen. So sollen der allgemeine Arbeitsablauf für Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeitende grundlegend verbessert werden und auch den Belangen des Datenschutzes besser Rechnung getragen werden.

Das Erdgeschoss des Bürgeramtes wird zukünftig in vier neue, abtrennbare Teilbereiche untergliedert werden:

1. Zutritt und Empfang

2. Servicestelle (für einfache, schnell zu erledigende Angelegenheiten – ohne Termin, z. B. Passausgabe)

3. Schalterarbeitsplätze

4. Wartebereich mit Self-Service-Terminals

Neue gesetzliche Vorgaben machen es erforderlich, dass die Bürgerinnen und Bürger ab 2025 bei der Passbeantragung die Passbilder vor Ort machen müssen. Hierfür werden dann entsprechende Self-Service-Terminals aufgestellt.

Erneuert werden muss bei der Sanierung der Räumlichkeiten des Bürgeramtes unter anderem die Lüftungstechnik. Die entsprechende Lüftungszentrale soll im Keller untergebracht werden, wo ebenfalls Bauarbeiten stattfinden. Hier wird zur Erwärmung der Raumluft erstmalig eine Luft-Luft-Wärmepumpe integriert. Die Stadtverwaltung nutzt den Umbau des Bürgeramtes im Erdgeschoss auch zusätzlich dafür, die drei übereinanderliegenden WC-Anlagen im Ersten, Zweiten und Dritten Obergeschoss zu sanieren.

Die Umbauarbeiten, die rund 1,9 Millionen Euro kosten sollen und mit 152.500 Euro aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude bezuschusst werden, sind aktuell erst angelaufen. Zurzeit laufen die Rückbauarbeiten der bisherigen Räumlichkeiten des Bürgeramtes in der Gymnasialstraße. Die Fertigstellung soll, wenn alles nach Plan läuft, im Herbst 2024 erfolgen.

Bis dahin werden die Dienstleistungen des Bürgeramtes an zwei Standorten im Rathaus, die ausgeschildert sind, weiterhin zu den bekannten Öffnungszeiten uneingeschränkt angeboten.

Im Rathausgebäude I am Willi-Hörter-Platz 1 stehen die Mitarbeitenden für Anliegen mit zuvor vereinbarten Terminen zur Verfügung. Eine Anmeldung und der Wartebereich sind an der Rathausinformation eingerichtet, wo auch Gelbe Säcke abgeholt werden können. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei über den Aufzug im Rathausinnenhof erreichbar.

Der zweite Standort, die Servicestelle, befindet sich im Rathausgebäude II am Willi-Hörter-Platz 2, und kann durch den Innenhof sowie den Eingang im Ostflügel erreicht werden. An der Servicestelle können Anliegen aus einem eingeschränkten Leistungsangebot ohne Termin erledigt werden, wie zum Beispiel die Abholung von fertiggestellten Personalausweisen und Reisepässen sowie die Beantragung von Führungszeugnissen oder Meldebescheinigungen. Die Servicestelle ist nicht barrierefrei erreichbar. Mobilitätseingeschränkte Bürgerinnen und Bürger können sich hierzu an der Rathausinformation, die per Aufzug erreichbar ist, melden.

Bildunterzeile:

Der bisherige Standort des Koblenzer Bürgeramtes in der Gymnasialstraße wird derzeit umgebaut. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf