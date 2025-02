Einmal im Rampenlicht stehen, vor großem Publikum singen, Bühnenluft schnuppern und mit professionellen Darstellern performen – genau das können jetzt Kinder aus Ihrer Region erleben! Für unsere Show „ABBA – The Concert“ am 04.04.2025 in der Stadthalle in Lahnstein suchen wir einen Kinderchor oder eine musikbegeisterte Klasse/Gruppe (6-14 Jahre), der/die gemeinsam mit unseren Künstlern den legendären Song „I Have A Dream“ aufführt.

Was steckt dahinter?

Große Showbühne, große Träume: Die Kids stehen live auf der Bühne, mitten in einer professionellen Show-Produktion. Kein Profi-Background nötig: Wichtig ist lediglich die Begeisterung fürs Singen und das gemeinsame Erlebnis.



Glitzernde 70s-Vibes: Ob in schrill-bunten Kostümen oder in selbst geschneiderten Outfits – im ABBA Style der 70er gekleidet, wird das Event für die Kids zum unvergesslichen Highlight!

Ablauf

Vorbereitung: Wir senden dem Chor vorab alle Songtexte und Materialien, damit die Kids sich vertraut machen können. Generalprobe: Am Abend des Auftritts proben wir gemeinsam mit unseren Künstlern direkt vor der Show. Der große Auftritt: Zusammen mit dem Ensemble performen die Kinder „I Have A Dream“ live vor Publikum.

So kann Ihre Redaktion helfen

Unterstützen Sie uns dabei, den passenden Kinderchor zu finden, indem Sie diesen Aufruf mit Ihren Leserinnen und Lesern teilen – ob als kurzer Artikel, Veranstaltungstipp oder Online-Aufruf.

Bewerbung

Wer kann mitmachen? Kinderchor, Schulklasse oder Musikgruppe (6-14 Jahre) mit mindestens 10 Teilnehmenden.

Kinderchor, Schulklasse oder Musikgruppe (6-14 Jahre) mit mindestens 10 Teilnehmenden. Wie bewerben? Bitte bis zum 28.02.2025 eine E-Mail mit Infos, Fotos und Videos des Chors an mirjam.berthel@resetproduction.de schicken.

Bitte bis zum 28.02.2025 eine E-Mail mit des Chors an mirjam.berthel@resetproduction.de schicken. Wichtig: Es wird pro Veranstaltung nur ein Chor ausgewählt. Einzelbewerbungen können leider nicht berücksichtigt werden!

Unser ABBA-Kreativteam trifft die finale Entscheidung, wer bei „ABBA – The Concert“ den großen LIVE-Auftritt bekommt.