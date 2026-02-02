Mitte Februar 2026 werden in Koblenz die Wahlbenachrichtigungen für die Landtagswahl am 22. März zugestellt. Bereits ab Montag, 9. Februar, öffnet das Briefwahlbüro in Koblenz. Ab diesem Zeitpunkt haben wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Briefwahlunterlagen zu beantragen und auch direkt ihre Stimme abzugeben Die Stadt Koblenz empfiehlt, die Briefwahlunterlagen bereits jetzt online unter https://wahlen.koblenz.de oder nach Zustellung der Wahlbenachrichtigung über den QR-Code zu beantragen.

Das Briefwahlbüro befindet sich im Forum Confluentes in den Räumen der Stadtbibliothek, 5. Obergeschoss, Zentralplatz 1, 56068 Koblenz.

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag, von 10 bis 18 Uhr und Samstag, von 10 bis 15 Uhr.

Das Briefwahlbüro ist am Schwerdonnerstag (12. Februar) von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Am Rosenmontag (16. Februar) bleibt es geschlossen.

Das Briefwahlbüro ist barrierefrei zugänglich. Für Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Briefwahlbüros unter der Telefonnummer 0261 129-4630 zur Verfügung.