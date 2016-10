Bremse und Gaspedal verwechselt

Koblenz (ots) – Totalschaden an einer Schrankenanlage – so heißt es im Unfallbericht, den die Beamten der PI Koblenz am gestrigen Tage fertigten.

Eine ältere Dame wollte am Mittwochmorgen (12. Oktober 2016) auf einen Parkplatz in der Hohenzollernstraße einfahren. An der dortigen Einfahrtsschranke verwechselte die Seniorin die Bremse mit dem Gaspedal und ihr Mercedes setzte sich unvermittelt in Bewegung. Vor Schreck verriss die 82-Jährige das Lenkrad und überfuhr die Schrankenanlage, die komplett aus der Bodenverankerung gerissen wurde.

Der Mercedes der Dame wurde am Kotflügel beschädigt und war noch fahrbereit. Die doch erheblich beschädigte Einfahrtsschranke konnte nicht mehr eingesetzt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt.

veröffentlicht am: 13.10.2016