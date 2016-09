Brand mehrerer Fahrzeuge in Weißenthurm

Koblenz (ots) – Gegen halb zwei Uhr morgens erhielt die Polizeiinspektion Andernach die Mitteilung, dass auf einem Grundstück in Weißenthurm mehrere Fahrzeuge lichterloh brennen würden. Nachdem die Feuerwehr Weißenthurm die Löscharbeiten abgeschlossen hatte, konnte festgestellt werden, dass mehrere Gebrauchtfahrzeuge einer Automobilfirma komplett ausgebrannt sind. Ein Schaden an den umliegenden Wohn- und Geschäftsgebäuden ist augenscheinlich nicht entstanden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Im Einsatz befanden sich die Freiwillige Feuerwehr Weißenthurm, der Rettungsdienst und die Polizei Andernach.

veröffentlicht am: 27.09.2016