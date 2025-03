Ludwigshafen (ots) – Am gestrigen Abend (04.03.2025), gegen 20:40 Uhr, geriet der Dachstuhl einer Lagerhalle in der Pasadenaallee in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, das Gebäude wurde jedoch erheblich beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.