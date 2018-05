Brand eines Mehrfamilienhauses in Koblenz Am Plan

Koblenz (ots) – In einem Mehrfamilienhaus in der Koblenzer Innenstadt ist es am heutigen Mittwochmorgen gegen 05.50 Uhr zu einem Dachstuhlbrand gekommen. In dem Gebäude Am Plan leben 9 Menschen.

Alle konnten das Gebäude selbstständig und weitestgehend unverletzt verlassen. Lediglich drei Personen wurden vorsorglich zur Untersuchung in Koblenzer Krankenhäuser gebracht, da sie über Reizungen der Atemwege klagten.

Der gesamte Plan wurde aufgrund der Löscharbeiten bis gegen 08.45 Uhr für den Fußgängerverkehr gesperrt.

Nach ersten Einschätzungen der Kriminalpolizei Koblenz entstand durch den Brand ein Sachschaden von deutlich über einhunderttausend Euro. Betroffen ist auch eine im Erdgeschoss gelegene Gaststätte. Das gesamte Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar.

Der Brandort kann derzeit noch nicht betreten werden, so dass die Ermittlungen der Kriminalpolizei erst am morgigen Donnerstag, 24.05.2018, fortgesetzt werden können. Erkenntnisse zur Brandursache und zum Brandausbruchsort im Gebäude liegen somit bislang nicht vor.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 23.05.2018