In ein funkelndes Lichtermeer verwandelt sich der Obere Marktplatz in Boppard am Freitag, 28. November 2025. Dann feiern die Tourist Information und die Stadt Boppard zum ersten Mal den „Bopparder Lichterzauber – Let it glow“. Ab 17 Uhr lädt die Tourist Information Boppard alle Bürger und Gäste ein, an diesem Moment teilzunehmen und gemeinsam den Weihnachtsbaum am Oberen Marktplatz zum Strahlen zu bringen.

Die Veranstaltung beginnt mit einem musikalischen Auftakt von Sängerin Natalie Ketzer, die mit festlicher Musik und Stimmung die Vorfreude auf den Höhepunkt des Abends weckt. Im Anschluss wird der Countdown starten, und nach den letzten Sekunden werden die Lichter am Weihnachtsbaum erstrahlen. Ein Moment, der den Beginn der Adventszeit und die besinnliche Weihnachtsstimmung markiert.

Im Anschluss an das Lichterfest ist der Abend aber noch lange nicht zu Ende: Bis 21 Uhr haben die Gäste die Möglichkeit, im Rahmen eines Late-Night-Shoppings die weihnachtlichen Angebote der lokalen Geschäfte zu entdecken. Stöbern, Geschenke finden und sich von der festlichen Atmosphäre verzaubern lassen – das alles ist an diesem besonderen Abend möglich. Zusätzlich sorgt weitere Musik für die richtige Stimmung, während man durch die weihnachtlich geschmückte Stadt bummelt.

Der „Bopparder Lichterzauber“ ist aber nicht nur eine Veranstaltung, sondern auch ein Aufruf an alle Bürgerinnen und Bürger, sich aktiv an der festlichen Gestaltung der Stadt zu beteiligen. Die Tourist Information Boppard bittet alle Anwohnerinnen und Anwohner, mitzumachen und Boppard erstrahlen zu lassen. Die Idee: Boppard soll zur „Geschenke-Päckchen-Stadt“ werden! Ganz einfach geht das, indem ein Karton – etwa einen Schuhkarton – in festliches Geschenkpapier eingepackt, mit einer Lichterkette umwickelt und dann aus dem Fenster herausgehangen wird. So können die Bürgerinnen und Bürger dazu beitragen, dass die ganze Stadt im Glanz der Weihnachtslichter erstrahlt.

Noch ein Tipp: Besuchen Sie die lokale Gastronomie und lassen Sie sich bei einem gemütlichen Drink oder einem leckeren Snack von den vielen Köstlichkeiten verwöhnen. Der „Bopparder Lichterzauber – Let it glow“ ist ein Abend für alle, die die festliche Stimmung in Boppard erleben möchten. Die Veranstalter freuen sich auf viele Gäste und auf einen Abend voller Licht, Musik und vorweihnachtlicher Freude!

Datum: Freitag, 28. November 2025, ab 17 Uhr

Ort: Oberer Marktplatz, Boppard

Eintritt: Frei

Late-Night-Shopping: Bis 21 Uhr