Die Stadt Boppard und die Rhein-Hunsrück-Kümmerer der VOR-TOUR der Hoffnung laden alle Vereine, Unternehmen, Institutionen, Schulen, Kindertagesstätten sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung ein:

Montag, 9. März 2026, 17.00 Uhr

Stadthalle Boppard, Großer Saal

Im Mittelpunkt steht die Vorbereitung eines ganz besonderen Ereignisses:

Am Sonntag, 26. Juli 2026, macht die VOR-TOUR der Hoffnung im Jahr ihres 30-jährigen Bestehens Station in Boppard. Rund 140 bis 150 Rennradfahrerinnen und Rennradfahrer – darunter zahlreiche prominente Mitradler – werden am späten Vormittag auf dem Marktplatz erwartet.

Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Im Rahmen der Informationsveranstaltung wird sich die VOR-TOUR der Hoffnung vorstellen. Gemeinsam soll besprochen werden, wie der Empfang am 26. Juli 2026 gestaltet werden kann und welche Aktionen im Vorfeld möglich sind.

Seit 1996 rollt die größte Benefiz-Radtour in Rheinland-Pfalz für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder. Allein im Jahr 2025 konnten 777.000 Euro an 56 Institutionen übergeben werden, die betroffene Kinder und ihre Familien unterstützen. Vom 24. bis 26. Juli 2026 führt die dreitägige Jubiläumstour durch das nördliche Rheinland-Pfalz – mit täglichem Start- und Zielort in Koblenz. Zu den besonderen Stationen zählen unter anderem Bad Neuenahr-Ahrweiler als Entstehungsort der Tour sowie das Kloster Maria Laach, wo die Radler ihren Reisesegen erhalten.

Dass Boppard im Jubiläumsjahr als Etappenort ausgewählt wurde, ist eine große Ehre und zugleich eine wunderbare Gelegenheit, als Stadt ein starkes Zeichen des Zusammenhalts zu setzen.

„Boppard bewegt“ – Gemeinsam für den guten Zweck

Unter dem Motto „Boppard bewegt“ soll den Hoffnungsradlern ein herzlicher und lebendiger Empfang bereitet werden. Neben dem sportlichen Aspekt stehen Engagement, Kreativität und Miteinander im Mittelpunkt.

Die Stadt ruft daher alle Akteure auf, sich aktiv an der Gestaltung des Tages zu beteiligen oder bereits im Vorfeld Spendenaktionen zugunsten der guten Sache zu organisieren. Denkbar sind beispielsweise:

Musikalische Beiträge, Tänze und Aufführungen

Kulinarische Angebote (z. B. Waffelbacken)

Kreative Aktionen passend zum Motto „Boppard bewegt“

Sportliche Mitmachaktionen wie Spendenläufe

Prominente Unterstützung angekündigt

Für den Stopp in Boppard haben sich unter anderem der dreimalige Fußball-Weltschiedsrichter Dr. Markus Merk, die achtfache Radsport-Weltmeisterin Hanka Kupfernagel sowie SWR-Moderator Martin Seidler angekündigt, der mit dem Spenden-Sparschwein auf dem Marktplatz unterwegs sein wird und selbst aktiv mitradelt.