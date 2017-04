Bombenfund in Koblenzer Industriegebiet

Bombe wird in den Abendstunden entschärft

Bei Bauarbeiten im Bereich der August-Horch-Straße wurde heute gegen 07:45 Uhr eine Bombe gefunden.

Es handelt sich hierbei um eine 50 kg schwere amerikanische Fliegerbombe.

Von der Bombe geht zurzeit keine Gefahr aus.

Nach Absprache mit den zuständigen Behörden und des Kampfmittelräumdienstes hat man sich dazu entschlossen, die Bombe in den Abendstunden zu entschärfen.

Der Evakuierungsradius beträgt 300 m. Es sind einige Industriebetriebe betroffen.

Die Evakuierungsmaßnahme soll bis 18:30 abgeschlossen sein. Die August-Horch-Straße sowie der Mülheimer Weg werden während der Maßnahme in Teilen voll gesperrt.

Ein Einfahren in die betroffenen Straßen ist ab 18:30 Uhr nicht mehr möglich.

Weitere Informationen sind über die Homepage der Feuerwehr Koblenz zu erhalten.

Quelle: Amt für Brand- und Katastrophenschutz Koblenz

veröffentlicht am: 19.04.2017