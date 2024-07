Stephanie Zimmer sorgt regelmäßig für sphärische Klänge bei der Veranstaltungsreihe „Musik im Paradiesgarten“. Am Sonntag, 28. Juli 2024 von 15 bis 16 Uhr kommt die Harfenistin des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie in Begleitung des Blockflöten-Virtuosen Torsten Greis. Der Instrumentalpädagoge leitet verschiedene Blockflötenensembles in der Region.

Auf dem Programm steht eine „musikalische Sommerreise mit Musik aus Renaissance und Barock für Blockflöte und Harfe“. Im Garten neben der Basilika St. Kastor erklingt auf Einladung der Stadtgärtner des Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen unter anderem Musik von Georg Philipp Telemann, Francois Couperin und Georg Friedrich Händel.

Bei Regen wird das Konzert in die Basilika St. Kastor verlegt. Platzreservierungen sind nicht möglich. Der Eintritt ist kostenfrei.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Harfenistin Stephanie Zimmer spielt am Sonntag im Paradiesgarten in Begleitung von Torsten Greis an der Blockflöte.