Das Bischöfliche Cusanus-Gymnasium informiert am Freitag, 16. Januar 2026, Viertklässler und ihre Eltern über die Aufnahme in die 5. Klassen. Um 15:30 Uhr beginnt ein „Langer Nachmittag der offenen Tür“, an dem die Schule ihr Bildungsangebot und ihr pädagogisches Profil breit vorstellt. Für interessierte Schüler und Eltern gibt es Vorführungen aus dem Fachunterricht und an Arbeitsgemeinschaften. Ab 16:45 Uhr werden zusätzlich Schulführungen angeboten. Um 18:00 Uhr findet eine einstündige Elterninformation statt, für die Kinder gibt es in dieser Zeit kreative und spielerische Betreuungsangebote.

Wachsen – handeln – glauben – in diesem Dreiklang spiegelt sich das christlich geprägte Bildungsverständnis des Cusanus-Gymnasiums. Die Schule bietet umfassende gymnasiale Bildungsmöglichkeiten und möchte junge Menschen in ihrer Entwicklung zu verantwortungsvoll handelnden, im Glauben gestärkten Persönlichkeiten begleiten. Die pädagogischen Ziele sind eingebettet in ein christlich geprägtes Förder- und Erziehungskonzept.

Zum Schuljahr 2026/2027 werden drei Klassen mit je 30 Schülerinnen und Schülern aufgenommen. Eine der Klassen wird als „Bläserklasse“ eingerichtet. Hier erhalten die Kinder im Rahmen des regulären Musikunterrichts zwei Jahre lang die Möglichkeit, ein Blasinstrument neu zu erlernen. In den beiden Parallelklassen steht im Musikunterricht der ersten zwei Jahre das gemeinsame Singen im Vordergrund. Als MINT-freundliche und international ausgerichtete Schule fördert das Cusanus-Gymnasium darüber hinaus das Lernen in den mathematisch-naturwissenschaft lichen Fächern sowie den europäischen Schüleraustausch. Breiten Raum nehmen Projekte der ökologischen Bildung und Angebote der Schülerseelsorge ein: Gottesdienste, Besinnungstage und Beratungsangeboten zur Lebensorientierung prägen das Schulleben mit.

Die Anmeldegespräche finden in der Zeit vom 30.01. bis zum 04.02.2026 statt. Eltern, die ihr Kind anmelden möchten, können ab dem 12. Januar 2026 telefonisch einen Gesprächstermin vereinbaren (Tel.: 0261 / 915920). Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.cusanus-gymnasium.de.