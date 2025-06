Ausbildungsmesse der Fachkräfteallianz auf dem Gelände der David-Roentgen-Schule auch in vierter Auflage ein Erfolgsmodell

Kreis Neuwied. Zur perspektivischen Plattform für die Suche von Jugendlichen nach der passenden beruflichen Zukunft wurde in größerem Stil jüngst das Gelände der David-Roentgen-Schule bei der Ausbildungsmesse der Fachkräfteallianz, die sich in ihrer vierten Auflage erneut als ein Erfolgsmodell erwies.

„Der erneut zahleiche Zuspruch von Ausstellern und nahezu 1000 Gästen hat gezeigt, dass wir mit unserem Format richtigliegen: Einmal mehr wurde unsere Ausbildungsmesse zum Drehkreuz für Informationsvermittlung und Kontaktbildung mitten in einem attraktiven Mix aus Industrie-, Handwerksunternehmen und öffentlichen Einrichtungen“, konnte Landrat Achim Hallerbach auch von der Ausbildungsmesse 2025 ein positives Fazit ziehen. Zur Eröffnung und beim Messerundgang wurde der Kreis-Chef von Oberbürgermeister Jan Einig, dem 1. Kreisbeigeordneten Phillip Rasbach, Kreis-Wirtschaftsförderer Harald Schmillen, IHK-Regionalgeschäftsführerin Kristina Kutting, Stadtwirtschaftsförderin Alexandra Rünz und der Chefin der Agentur für Arbeit Neuwied, Stefanie Adam, begleitet.

Über 90 Aussteller hatten sich bei der vierten Auflage der Ausbildungsmesse auf dem „Messegelände“ an der Langendorfer Straße ein Stelldichein gegeben. „Vor Ort waren unter anderem eine Reihe renommierter Firmen wie Niedax, Rasselstein, Lohmann & Rauscher, Rabenhorst, Skylotec, die Prangenberg Bauunternehmung – diesjährige Ausrichterin des Empfangs der Wirtschaft-, und Schütz sowie die Organisationen von Polizei, Bundespolizei, Bundeswehr, Sparkasse, Debeka, Stadtwerke Neuwied, Stadtverwaltung Neuwied und die Kreisverwaltung“, konnte Kreis-Wirtschaftsförderer Harald Schmillen aufzählen.

Mit der Carmen-Sylva-Schule, RS+ Neuwied, der David-Roentgen-Schule Neuwied, der Deutschherren Schule Waldbreitbach, der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied, der Ludwig-Erhard-Schule Neuwied – BBS Wirtschaft, dem Rhein-Wied-Gymnasium Neuwied, der Robert-Koch-Schule Linz und der Robert-Krups-Schule Neuwied-Irlich hatte sich auch eine ganze Reihe schulischer Einrichtungen ihre Messepräsenz nicht nehmen lassen.

„Für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort wie unseren Landkreis Neuwied sind die Ausbildung und eine breitgefächerte Palette an Ausbildungsbetrieben ein Nachweis für Qualität. Ausbildung sichert Zukunft und ist Voraussetzung zur Auflösung des Fachkräftemangels“, richtet Landrat Achim Hallerbach seinen Dank an die Fachkräfteallianz Neuwied, die sich intensiv der Besetzung von Lehrstellen widmet.

Dem im Dezember 2019 gegründeten Netzwerk gehören mit dem Landkreis und der Stadt Neuwied sowie der IHK-Regionalgeschäftsstelle Neuwied, der Handwerkskammer Koblenz, der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter Neuwied, der Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald, der Wirtschaftsförderung GmbH (WFG) dem Wirtschaftsforum Neuwied, der Wirtgen GmbH und der David-Roentgen-Schule insgesamt neun Institutionen des Landkreises an. Die Handlungsschwerpunkte der Allianz liegen auf Themen rund um Berufsausbildung und regionale Fachkräfte-Gewinnung.

„Mit unserer Ausbildungsmesse zeigt unsere Fachkräfteallianz Flagge für eine gute Zukunft unseres wirtschaftsstarken Landkreises. Was mich immer wieder ärgert, ist das pauschale und unreflektierte Gerede von der angeblich so bequemen `Generation Z´. Jugendliche haben eben nicht nur ihre Work-Life-Balance, sondern auch ihre To-Do-Listen im Kopf und sind motiviert, sich im Beruf zu engagieren“, fordert Landrat Achim Hallerbach die Gesellschaft dazu auf, jungen Leuten immer wieder Mut zu machen, das Beste aus sich selbst herauszuholen: „Gute Bildung und Ausbildung legen den Grundstein für eine erfüllte Zukunft und ermöglichen eine umfassende persönliche Entfaltung“, so der Landrat.

Foto-Unterzeilen 1 und 2: Die Ausbildungsmesse der Fachkräfteallianz erwies sich auch in ihrer vierten Auflage als ein Erfolgsmodell. Darüber freuten sich mit Landrat Achim Hallerbach unter anderem auch Oberbürgermeister Jan Einig, der 1. Kreisbeigeordnete Phillip Rasbach, Kreis-Wirtschaftsförderer Harald Schmillen, IHK-Regionalgeschäftsführerin Kristina Kutting, Stadtwirtschaftsförderin Alexandra Rünz und die Chefin der Agentur für Arbeit Neuwied, Stefanie Adam. Fotos: Martin Boden – Kreisverwaltung Neuwied

Foto-Unterzeile 3:

Auch die Polizei war mit einem eigenen Stand auf der Ausbildungsmesse vertreten. Foto: Martin Boden – Kreisverwaltung Neuwied

Foto-Unterzeile 4:

Gute Laune herrschte ebenfalls am Stand, an dem sich die Kreisverwaltung Neuwied den Besucherinnen und Besuchern der Ausbildungsmesse präsentierte. Foto: Martin Boden – Kreisverwaltung Neuwied