„Kinderfreundliche Kommune“: Sabrina Müller übernimmt die Leitung des Neuwieder Jugendzentrums – „Große Gestaltungsmöglichkeiten“

Die Freude steht ihr ins Gesicht geschrieben: Sabrina Müller hat die Leitung des Neuwieder Jugendzentrums übernommen – und sie hat „so richtig Lust“ auf ihren neuen Job. „Das BigHouse ist total super und im Vergleich mit anderen Jugendzentren ein Alleinstellungsmerkmal. Es ist wirklich schön gestaltet und toll ausgestattet“, schwärmt die 41-Jährige von ihrer neuen Arbeitsstätte und erzählt, dass eben das auch der Hauptgrund für sie war, sich nach sieben Jahren im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) der Stadt Neuwied auf diese Stelle zu bewerben.

Geklappt hat es zum 1. Juni, und schon die Eindrücke des ersten Monats haben sie darin bestätigt, dass ihre Entscheidung richtig war. „Ich bin von einem hervorragenden Team sehr gut aufgenommen worden. Das Miteinander ist wirklich gut“, freut sie sich. Auch die Zertifizierung Neuwieds als „Kinderfreundliche Kommune“ wirke sich sehr positiv aus. „Die Gestaltungsmöglichkeiten sind groß.“

Alles umkrempeln will sie daher nicht. „Was gut läuft, muss man nicht zwingend ändern. Und ich finde, es läuft gut“, sagt sie, ergänzt aber, dass sich natürlich immer etwas optimieren lasse. „Aber neu erfinden müssen wir das Rad nicht. Das Ziel ist, dass sich hier einfach Jeder wohlfühlt.“ Und das scheint der Fall. Denn allein den offenen Treff besuchen nach ihren ersten Eindrücken pro Öffnungstag durchschnittlich fast 50 Jugendliche zwischen 12 und 21 Jahren. An Spitzentagen sind es sogar bis zu 120 Personen. „Und sie kommen ja alle freiwillig“, freut sich Sabrina Müller und erzählt, dass das für sie auch ein entscheidender Unterschied zu ihrer vorherigen Arbeit im Jugendamt ist, bei der es sich oft um Kinderschutz und Hilfen zur Erziehung drehte. „Das hier ist schon eine schöne Art zu arbeiten“, sagt die Diplom-Pädagogin, die schon vor ihrem Studium Ferienfreizeiten betreut hat. „Der Weg war also wahrscheinlich lange vorgezeichnet“, ist sie überzeugt.

Übersicht der Angebote im Jugendzentrum „Big House“ Neuwied

Offener Treff

Dienstag bis Freitag, 15-20 Uhr

wöchentliche/ monatliche Angebote ohne Anmeldung im Offenen Treff:

Jeden Mittwoch: Kickboxworkshop

Jeden Donnerstag: Kreativwerkstatt

Jeden 1. Donnerstag im Monat: Kochtag

Mädchentreff: einmal im Monat Mädchentreff, 10.07./ 21.08./ 11.09./ 09.10./ 20.11./ 18.12., 15 – 20 Uhr

Treff für queere Personen: einmal im Monat montags, 22.07., 15 – 20 Uhr

Lernzeit

Dienstag bis Freitag, 13-15 Uhr:

VIP-Lernen nach Vereinbarung

Ferienangebote

Angebote mit Anmeldung:

/ 17.07.2024: Fotoworkshop mit medien.rlp

07.2024: Kinobesuch (Film: „How to have sex“)

08.2024: Ausflug ins Salto Koblenz

-10.08.2024: Berlin-Reise

08.2024: Ausflug ins Phantasialand Brühl

/23.08.2024 Übernachtung im Big House

-18.10.2024: Cosplay-Workshop

Ferienangebote ohne Anmeldung im Offenen Treff:

07.2024: School’s out Party

07.24-19.07.2024: VR-Brillen

07.-26.07.2024: „Einmal um die Welt“ – Foodparty der Kulturen

12.2024: School’s Out Party

Veranstaltungen

10.2024: Shout Loud

Weitere Informationen zu Angeboten und Anmeldungen im Jugendzentrum Big House, Museumstraße 4a 56564 Neuwied oder unter jugendzentrum@neuwied.de.

Bildunterschrift: Dipl.-Pädagogin Sabrina Müller hat zum 1. Juni die Leitung des Neuwieder Jugendzentrums BigHouse übernommen Foto: Stadt Neuwied / Ulf Steffenfauseweh