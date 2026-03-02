Info-Nachmittag lädt am 12. März ins Neuwieder Jugendzentrum

Fast 330 anerkannte Ausbildungsberufe gibt es in Deutschland, hinzu kommen tausende Studiengänge an Unis und Hochschulen. Da fällt es schwer, den Überblick zu wahren und etwas Passendes für den eigenen Karriereweg zu finden. Beratung durch Profis kann nützliche Orientierung geben: Seit dem Herbst 2025 bieten die Agentur für Arbeit sowie das Jobcenter Neuwied in Kooperation mit dem Neuwieder Jugendzentrum Big House erneut Informationsangebote rund um die Themen Berufsorientierung und Praktikum für Jugendliche an.

Ganz besondere Einblicke gewährt der Informationsnachmittag am Donnerstag, 12. März. Unter dem Motto „Berufe in Uniform“ stellen verschiedene Arbeitgeber ihr breites Ausbildungs- und Studienangebot vor. Von 16 bis 19 Uhr können sich interessierte Jugendliche über die vielen Berufsmöglichkeiten informieren. Neben der Polizei Neuwied und dem Zoll Koblenz stellen sich auch die Bundeswehr und die Deutsche Bahn vor. Außerdem informieren das Marienhaus, das Seniorenzentrum Bellini sowie das Food Hotel über einen möglichen Berufseinstieg. Drei erfahrene Ansprechpersonen freuen sich, neben spannenden Arbeitgebern viele Jugendliche begrüßen zu können: Jennifer Müller ist Berufsberaterin bei der Agentur für Arbeit, Helena Kähm Arbeitsvermittlerin im Jobcenter und Nils Kaminski gehört zum Team des Jugendzentrums.

Eine Voranmeldung zur Veranstaltung im Jugendzentrum Big House, Museumstraße 4a, ist nicht nötig. Für Fragen steht neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Arbeitsagentur und des Jobcenters auch Big House-Mitarbeiter Nils Kaminski unter nkaminski@stadt-neuwied.de zur Verfügung.