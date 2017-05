Betrunkene Lahnsteiner beleidigen Polizeibeamte und leisten Widerstand

Koblenz (ots) – Durch einen lauten Knall wurde in der vergangenen Nacht ein Anwohner in der Stegemannstraße auf einen Pkw aufmerksam, der versuchte in eine Parklücke einzufahren. Nachdem er sah, wie drei Personen aus dem Auto stiegen, einer ein Fahrrad zu Bo-den warf und ein Zweiter auf die Straße urinierte, verständigte er die Polizei.

Dank der guten Personenbeschreibung konnten im Rahmen der Fahndung die Drei in der Münzstraße angetroffen werden.

Als die Beamten die Männer kontrollieren wollten, rannte einer sofort weg. Der Flüchtige wurde allerdings durch eine weitere Streifenwagenbesatzung schnell gefasst.

Während der Kontrolle verhielten sich die jungen Koblenzer, die zwischen 23 und 28 Jahren alt sind, äußert aggressiv und unkooperativ und beleidigten die Beamten unentwegt.

Da alle drei augenscheinlich alkoholisiert waren, wurde ihnen ein Atemalkohltest angeboten. Der Fahrer des Autos lehnte diesen ab und musste daraufhin zwecks Blutprobenentnahme mit zur Dienststelle genommen werden. Bei den anderen Beiden ergab der Alko-Test ein Wert von rund 2 Promille.

Aufgrund des aggressiven Verhaltens eines 28-Jährigen, der die Polizisten auch massivst beleidigte, musste dieser gefesselt werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und versuchte die Beamten zu treten und zu schlagen. Der junge Mann wurde bis zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigung ermittelt. Den Fahrer, der nicht nur alkoholisiert, sondern auch ohne Führerschein unterwegs war, erwartet ebenfalls in Strafverfahren wegen Beleidigung und weiterhin wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis. Auch gegen den dritten Lahnsteiner läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung. Am Auto, mit dem die Männer unterwegs waren und das schräg auf dem Bordstein in der Stegemannstraße abgestellt war, konnten Kratzer an der rechten Fahrzeugseite festgestellt werden. Woher diese stammen, ist derzeit noch unklar. Das umgeworfene Fahrrad wurde – glücklicherweise unbeschädigt – wieder aufgestellt.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 17.05.2017