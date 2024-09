Betrunken einen Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet / Haftbefehle vollstreckt

Dienstgebiet der Autobahnpolizei Montabaur (ots) – Am Donnerstag, den 26.09.2024, kam es gegen 23.00 Uhr, auf der BAB 48, kurz vor der AS Bendorf, in Fahrtrichtung ADD, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wechselte der 48-jährige Unfallverursacher mit seinem PKW Opel vom rechten auf den linken Fahrstreifen und touchierte den PKW Audi eines 55-jährigen. Anschließend setzte der 48-jährige seine Fahrt fort, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung auf der Rastanlage Urbacher Wald, BAB 3, Richtungsfahrbahn Köln, angehalten und kontrolliert werden. Der 48-jährige Opel-Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss (weit über 2,0 Promille). Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Bei dem Unfall entstand geringfügiger Sachschaden. Weiterhin konnten im Rahmen von Verkehrskontrollen zwei Fahrzeugführer festgestellt werden, welche mittels „Geldhaftbefehl“ gesucht wurden. Beide konnten den geforderten Geldbetrag aufbringen und somit eine Einlieferung in die JVA Koblenz verhindern.

