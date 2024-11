Arbeiten vom 02. bis 04. Dezember 2024

Lahnstein. Am Abend des 02. Dezember 2024 beginnen in der Didierstraße die Betonsanierungsarbeiten an der Unterseite der Brücke über die Bahngleise.

Die Arbeiten werden in zwei aufeinanderfolgenden Nächten jeweils zwischen 21.00 und 5.00 Uhr durchgeführt. In dieser Zeit wird der Zugverkehr auf der Strecke eingestellt. Während der Bauarbeiten kann es Lärmbelästigungen kommen.

Auf der Brücke regelt eine Ampel die Vorbeifahrt an der Baustelle.