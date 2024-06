Lahnstein. Am 14. Juni besuchten zehn Flüchtlinge und Asylsuchende mit der Integrationsbeauftragten der Stadt Lahnstein, Anuska Sanchez, sowie Jürgen Altmeier von der VHS Lahnstein und Uwe Achhammer vom Runden Tisch für Flüchtlinge in Lahnstein die Berufsmesse JOBNOX in Pohl, um sich über berufliche Perspektiven zu informieren und erste Kontakte zu knüpfen.

Der Besuch begann mit persönlichen Gesprächen zwischen den Flüchtlingen und den Helfern vor Ort, die dazu dienten, individuelle Interessen und berufliche Qualifikationen zu ermitteln, um gezielt passende Unternehmen auf der Messe anzusprechen. Dabei hatten sie die Gelegenheit, sich direkt bei den Unternehmen vorzustellen, Informationen zu sammeln und erste Kontakte für mögliche Bewerbungen zu knüpfen.

Die direkte Interaktion mit potenziellen Arbeitgebern ist ein wichtiger Schritt zur Integration in den Arbeitsmarkt. Die Teilnehmer konnten wertvolle Einblicke gewinnen, aus denen sich hoffentlich erfolgreiche Bewerbungen entwickeln werden.

Bildunterzeile:

Bild 1: Der Besuch auf der JOBNOX war ein weiterer Schritt zur Unterstützung von Flüchtlingen und Asylsuchenden bei ihrer Integration in die Gesellschaft