Es ist schon lange kein Geheimtipp mehr, dass sich die Sayner Hütte in den vergangenen Jahren zur viel beachteten Konzertstätte gemausert hat. Zwei besondere Veranstaltungen finden jetzt in kurzer Folge in der Gießhalle statt: Am Sonntag, den 20. Juli, gastiert um 19 Uhr das Ensemble Vokalzirkel mit spannender zeitgenössischer Musik und am Dienstag, den 22. Juli, findet hier um 19.30 Uhr das Eröffnungskonzert der Musiktage am Rhein statt; zu hören ist dann das Streichorchester Mainzer Virtuosi unter der Leitung des Cellisten Emil Rovner.

Das in München beheimatete Ensemble Vokalzirkel konzertiert als solistisches Klangkollektiv, das von der sensiblen Intimität kammermusikalischer Klänge bis hin zur erhabenen Wucht chorischer Klanggewalt die gesamte Bandbreite der Vokalmusik auslotet. Die Mitglieder des außerordentlich klein besetzten Ensembles sind sowohl als Solist:innen als auch in renommierten europäischen Chören erfolgreich und verbinden im Vokalzirkel ihre gemeinsame Leidenschaft für Kammermusik. Im Konzert, das den Titel Euphonia (zu Deutsch: Wohlklang) trägt, kommen mit dem Werk „A-Ronne“ von Luciano Berio, der 2025 hundert Jahre alt geworden wäre, und Teilen aus „Partita“ von Caroline Shaw zwei gewichtige Vokalwerke zur Aufführung. Damit werden anglo-amerikanische sowie kontinental-europäische Linien der Avantgarde und heutigen Neuen Musik gegenübergestellt. Zudem erklingen Uraufführungen von Eva Kuhn, Markus Lehmann-Horn und Johannes X. Schachtner. Der Vokalzirkel zeichnet sich durch einen faszinierenden Ensembleklang exquisiter Einzelstimmen aus und schlägt einen schon vom ersten Ton an in seinen Bann. Die Akustik der Gießhalle wird zusätzlich zu einem einzigartigen Konzerterlebnis beitragen. Karten für das Konzert gibt es unter www.saynerhuette.org