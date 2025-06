Personen, die bereits seit mehr als viereinhalb Jahren in der Hauswirtschaft oder einem vergleichbaren Bereich tätig sind, haben ab sofort die Möglichkeit, sich berufsbegleitend zur Hauswirtschafterin bzw. zum Hauswirtschafter zu qualifizieren. Der rund zehnmonatige Lehrgang der Volkshochschule Koblenz vermittelt umfassende Kenntnisse in den Bereichen Speisenzubereitung und Service, Ernährung in Theorie und Praxis, Hygiene, Umweltschutz und Nachhaltigkeit, uvm. Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses sind die Teilnehmenden berechtigt, an der Abschlussprüfung der Landwirtschaftskammer teilzunehmen.

Eine unverbindliche Informationsveranstaltung findet am 28. Juni von 12.00 – 14.00 Uhr bei der vhs Koblenz, Hoevelstraße 6, Raum 120, statt. Interessierte können sich online unter www.vhs-koblenz.de anmelden. Vor Ort werden die Fachbereichsleitung der vhs, die Lehrgangsleitung sowie eine Vertreterin der Landwirtschaftskammer für Fragen zur Verfügung stehen.