Ein imposanter Kirschbaum, eine Berg-Kirsche (Prunus sargentii), steht am Reichensperger Platz zum Dank für das Engagement des ehemaligen Baudezernenten Bert Flöck. Gemeinsam mit Oberbürgermeister David Langner und Werkleiter Andreas Drechsler goss der jüngst aus städtischen Diensten ausgeschiedene Flöck den frisch gepflanzten Baum an. Stadtbaummanager Stephan Dally hält die Plakette in den Händen, die in Kürze am Fuß des Baumes angebracht werden soll.

Flöck bedankte sich für den Baum, an dem er auch in Zukunft oft vorbeizukommen beabsichtigt, etwa, wenn er das Theater besucht. Besonders im April wird der Baum auffallen, trägt er dann doch sein auffälliges Blütenkostüm. Er wird rund 10 Meter groß.

Foto Stadt Koblenz/T. Knaak