Der Beirat für Migration und Integration Koblenz lädt alle Interessierten herzlich zur Abschlussveranstaltung der Interkulturellen Wochen 2025 ein. Die Veranstaltung findet am Freitag, 10. Oktober, um 18:00 Uhr im Bürgerzentrum Lützel statt.

Die Gäste dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Nach den Grußworten von Baudezernent Prof. Dr. Andreas Lukas und dem Vorsitzenden des Beirats für Migration und Integration, Dirk Schaefer, erwartet die Teilnehmenden ein kulturelles Programm mit Live-Musik von Charly Loritz und einer Aufführung des Improvisationstheaters Koblenz. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Austausch bei Getränken und Snacks.