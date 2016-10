Beim Einbruch erwischt – Täter flüchtet

Koblenz (ots) – Ein aufmerksamer Koblenzer verhinderte in der Nacht zum heutigen Mittwoch (26. Oktober 2016) einen Einbruch in einen Tabakladen. Gegen 3.00 Uhr sah der Zeuge einen Mann, der sich an der Eingangstür des Tabakgeschäfts in der Frankenstraße zu schaffen machte und alarmierte die Polizei. Als sich der Einbrecher von dem Mitteiler ertappt fühlte, rannte der in Richtung Clodwigstraße davon. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem schmalen, etwa 170 – 180 cm großen Mann, der dunkle Kleidung und einen Kapuzenpulli trug, blieb allerdings ohne Erfolg. Eine Spurensuche am Tatort ergab, dass der Täter augenscheinlich versuchte mit einem Schraubendreher die Tür des Geschäfts aufzuhebeln, um so an die darin befindlichen Zigaretten zu kommen.

Die Polizei Koblenz bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0261/103-0 oder per Mail an pikoblenz1@polizei.rlp.de

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 26.10.2016