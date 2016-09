Bei Rot über die Ampel – Unfall am Friedrich-Ebert-Ring in Koblenz

Koblenz (ots) – Am Montag, 26.09.2016 kam es gegen 08.42 Uhr im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Ring / Bahnhofstraße zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der Fahrer eines Pkw Audi war auf dem Friedrich-Ebert-Ring in Richtung Europabrücke unterwegs. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße achtete er nicht auf die Rot zeigende Ampel und stieß im Kreuzungsbereich mit zwei Pkw zusammen, die von links aus der Bahnhofstraße kamen. Eines dieser Fahrzeuge wollte die Kreuzung geradeaus überqueren, das zweite Fahrzeug nach links in Richtung Europabrücke abbiegen. Einer dieser Fahrer wurde leicht an der Schulter verletzt und vorsorglich in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 7000 Euro.

veröffentlicht am: 27.09.2016