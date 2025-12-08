Stimmungsvolles Führungshighlight der TI zum Jahresausklang

Die Deichführung gehört im Veranstaltungskatalog der Neuwieder Tourist-Information zu den absoluten Klassikern. Immerhin ist der Deich das große Aushängeschild und Alleinstellungsmerkmal der Stadt an Rhein und Wied. Doch wer kann schon von sich behaupten, die Deichmauer kurz vor dem Jahreswechsel im stimmungsvollen Fackelschein erwandert zu haben? Genau das steht am Dienstag, 30. Dezember, ab 17 Uhr beim wohl außergewöhnlichsten Neuwieder Führungsangebot des Jahres auf dem Programm. Wie bei einer normalen Deichführung lernen die Teilnehmenden allerlei Wissenswertes über die Geschichte der Hochwasser in Neuwied, das revolutionäre Deichbauprojekt und die Funktionsweise des Deichs. Im Deichinformationszentrum wird an einem interaktiven Modell anschaulich demonstriert, wie weit das Rheinhochwasser ohne den Schutz des Deiches den Bereich der Innenstadt überflutet hat. Großer Höhepunkt der Führung ist aber natürlich der Spaziergang mit Fackel über die Deichmauer. Der Abend wird durch die gemeinsame Verköstigung eines Neuwieder Schnaps abgerundet, für Kinder gibt es ein alkoholfreies Getränk.

Treffpunkt für die Führung ist am 30. Dezember um 17 Uhr das Deichinformationszentrum auf der Deichmauer (Höhe Schloßstraße). Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und kann bis zum 23. Dezember per E-Mail an tourist-information@neuwied.de, per Telefon unter 02631/802 5555 oder während der Öffnungszeiten in der Tourist-Information, Marktstraße 59, vorgenommen werden. Weitere Infos zur Führung sind online unter www.neuwied.de/fuehrungen erhältlich.