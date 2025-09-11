Der zehnte Abschnitt der Ausbauarbeiten des Radweges in der Beatusstraße ab der Foelixstraße bis etwa 50m vor der Johannes-Junglas-Straße wird bis 24. September fertiggestellt. Die Markierungsarbeiten sollen, sofern es trockene Witterungsverhältnisse gibt, am 16. und 17. September erfolgen.

Anschließend wird der nächste Bauabschnitt eingerichtet. Er beginnt etwa 50 m vor der Johannes-Junglas-Straße an und verläuft rund 130m in Richtung Moselweiß. Der Verkehr wird in dieser Bauphase ebenfalls unter Ampelregelung geführt.

Anwohner der Johannes-Junglas-Straße werden über eine Einbahnstraßenregelung aus dem Wohngebiet hinein- und herausgeführt. Details werden den Anwohnern noch mitgeteilt sowie ausreichend beschildert.

Es ist der letzte Bauabschnitt, in dem Tiefbauarbeiten ausgeführt werden. Abschließend werden die verbleibenden Markierungs- und Restarbeiten ausgeführt. Planmäßig sollen die Arbeiten bis Mitte November abgeschlossen werden.

Für Rad- und Fußverkehr ist während den Bauzeit eine Umleitung eingerichtet.

Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz bittet alle Bewohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und besondere Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme.